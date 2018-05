Conducerea UBB Cluj ii cere public demisia Ministrului Educației

Ioan Aurel Pop

Conducerea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca îi solicită demisia Ministrului Educației, printr-o scrisoare deschisă încerând să îl determine pe acesta să înţeleagă erorile pe care le-a făcut în procesul de alocare a locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019 către universităţile tradiţionale din marile centre academice ale ţării.

”Scrisoare deschisă către Coaliția de guvernare și Premierul României

Stimată Doamnă Prim-Ministru,

Stimați membri ai Coaliției de guvernare,

Am încercat, în ultimele săptămâni, să-l determinăm pe domnul ministru al educației naționale – prin răspunsuri oficiale directe și publice, scrisori deschise, inclusiv printr-o grevă japoneză – să înțeleagă erorile pe care le-a făcut în procesul de alocare a locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019 către universitățile tradiționale din marile centre academice ale țării. Așa cum am arătat în luările noastre de poziție, este vorba atât despre erori tehnice (spre exemplu, alocare bazată pe analize vechi de peste 10 ani, interpretări eronate ale analizelor Băncii Mondiale), cât și despre erori de strategie (afectând singura zonă de competitivitate internațională a mediului academic românesc – nivelurile de master/ doctorat – și reducând șansa tinerilor din mediile defavorizate și din mediul rural de a ajunge la universitățile din marile orașe ale țării). Prin astfel de politici se condamnă pe termen lung competitivitatea mediului academic românesc în aria europeană a educației și a cercetării, cu impact negativ asupra dezvoltării țării. Am primit, în schimb, pseudoexplicații bazate pe motivații vetuste și pe date eronate sau expirate, prezentate însă cu un curaj și o siguranță incredibile, făcându-ne astfel să ne îngrijorăm serios cu privire la responsabilitatea celor care le-au oferit.

Este clar că nu avem un partener de dialog în persoana domnului ministru, valorile, viziunea și angajamentul academic ale Universității Babeș-Bolyai pentru societatea românească fiind incompatibile cu cele ale ministrului actual.

În consecință, suntem datori societății românești să solicităm public demisia sau demiterea acestui domn ministru al educației naționale. Noi vom continua să avem poziții publice prin care să apărăm – atât cât se poate în acest context politic nefast pentru mediul academic românesc – normalitatea academică și, astfel, șansa de dezvoltare a țării. Cu siguranță, când la Minister va reveni o personalitate academică și/ sau politică deschisă înțelegerii mediului universitar românesc și internațional și rolului acestuia în dezvoltarea țării, aceste derapaje vor fi corectate. Dorința de stimulare a performanței în învățământul superior – afirmată de domnul ministru – este incompatibilă cu sancționarea celor mai vechi, mai mari și mai bine plasate universități din România în clasamentele internaționale, adică a universităților care aduc prestigiu și recunoaștere mondială școlii românești contemporane.”, arată Conducerea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

