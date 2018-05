Conducta sparta in Campusu Tudor Vladimirescu - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De doua zile, studentii care trec prin zona caminului T17 au parte e o surpriza nu tocmai placuta. In urma unor defectiuni la o conducta, un trotuar si jumatate de strada sunt practic pline cu apa. Studentii sunt nemultumiti pentru ca problema persista de doua zile si autoritatile responsabile nu iau nicio masura. CITESTE SI: Dupa Veolia ramane doar mizeria! Cine strange dupa dezastrul lasat in urma de voi?! - VIDEO • Lipsa de investitii in reteaua de termoficare a orasului duce la numeroase avarii in sistem • O defectiune majora inregistrata la magistrala operata de Veolia Energie a provocat haos pe strazi si a dus la pierderi uriase care vor fi suportate din buzunarele iesenilor. O avarie&nb ...