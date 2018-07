Conf. dr. Leyla Ozer de la Spitalul Universitar Acibadem Atakent din Turcia sustine o conferinta de presa - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantul in România al Acibadem Healthcare Group din Turcia ofera bolnavilor de cancer din Iasi posibilitatea de a obtine a doua parere de la specialisti oncologi de la Spitalul Universitar Acibadem Atakent. Renumitul doctor va sustine o conferinta de presa incepand cu ora 11:00. Pe langa experienta sa extraordinara in toate ariile oncologice, conf. dr. Leyla Ozer este specializata pe formele de cancer rare. Sper ca printr-o a doua parere sa pot veni in sprijinul persoanelor cu astfel de afectiuni, completand in acest fel informatiile obtinute de specialistii romani de inalta tinuta profesionala, astfel incat, in final, pacientii si familiile acestora sa poata lu ...