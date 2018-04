Conferentiar universitar la UTCN Cluj, condamnat la inchisoare pentru celebrul accident in care au fost carbonizate patru persoane. EXCLUSIV

UTCN Cluj

Judecatorii Curtii de Apel Cluj au pronuntat hotararea definitiva in dosarul de ucidere din culpa a conferentiarului Universitatii Tehnice Cluj, Ioan Ovidiu Costin , in urma caruia si-au pierdut viata mai multe persoane. Astfel, daca in prima instanta Judecatoria Cluj dispunea achitarea acestuia, magistratii instantei de control judiciar au admis apelul declarat de catre Parchet si patrile civile de la dosar, condamnandu-l pe Ioan Ovidiu Costin la pedeapsa inchisoarii de 1 an si 6 luni, cu suspendare, cu un termen de incercare de 3 ani si 6 luni. Hotararea recent pronuntata de catre CA Cluj este definitiva si irevocabila.

La inceputul lunii ianuarie a anului 2015, magistratii Judecatoriei Cluj dispuneau achitarea lui Ioan Ovidiu Costin de sub acuzatiile de de ucidere si vatamare corporala din culpa, fapte pentru care a fost trimis in judecata dupa ce a provocat in urma cu peste 10 ani, in judetul Salaj, un accident soldat cu 4 morti si un ranit.

Costin conducea un autoturism Dacia cu remorca, in seara zilei de 19 septembrie 2008, dinspre Zalau spre Cluj, cand vrand sa evite trei pietoni aflati pe carosabil a virat brusc spre stanga, acrosand un VW Sharan, condus regulamentar de Marinel Gherasim Bubuiug. In urma impactului, ambele masini au parasit carosabilul, ajungand in santul de pe sensul opus, respectiv intr-o curte.

Autoturismul VW Sharan a parasit soseaua in diagonala peste banda din sensul opus, a derapat si a izbit un cap de pod, apoi doi stalpi ai unui imobil, rasturnandu-se in curte, unde a luat foc, fiind alimentat cu sistemul GPL. Ambii soferi au fost salvati, doar cel din VW a fost ranit, avand nevoie de circa 50 de zile pentru vindecare, dar cei patru pasageri din autoturismul VW, din comuna Surduc au murit carbonizati in incendiu.

Potivit presei vremii, trei oameni au ars de vii in masina, insa ar fi avut o sansa daca numerosii martori ai tragediei s-ar fi grabit sa-i scoata din autoturism inainte ca acesta sa fie inghitit de flacari. „Implorau ajutor. Unul dintre ei striga: «Scoateti-ma de aici!». Nimeni nu i-a ajutat, iar noi am ajuns prea tarziu“, afirma comisarul Liviu Cipleu, pentru EVZ.



Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, accidentul a fost provocat de Ioan Ovidiu Costin, conferentiar universitar din Cluj-Napoca, care, aflat la volanul unei Dacii, a incercat sa depaseasca un grup de pietoni, nu s-a asigurat si a lovit un Volkswagen in care se aflau cinci persoane. In urma impactului, acesta a luat foc. Pasagerii Volkswagenului au murit, trei carbonizati, iar un altul din cauza ranilor suferite, iar soferii celor doua masini s-au ales cu rani usoare.

Procurorul a aratat in rechizitoriu ca impactul s-a produs pe sensul de mers al autoturismului VW Sharan, din culpa exclusiva a conducatorului Daciei, care nu si-a luat masurile de precautie pentru evitarea impactului, la manevra de depasire.

La momentul trimiterii in judecata, Costin a respins acuzatiile, sustinand ca soferul din VW conducea cu viteza si efectua manevre riscante de depasire, acrosajul avand loc de fapt pe partea sa, dispunand si de o marturie in acest sens.

Ioan Ovidiu Costin este conferentiar, din 2016, la Universitatea Tehnica Cluj, Departimentul de Ingineria Fabricatiei, Facultatea Constructii de Masini si director adjunct la Extensia Satu Mare a Universitatii Tehnice Cluj.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.