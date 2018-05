Conferința de Psihologie și Științele Educației, derulata la Salina Turda

Conferinta Salina Turda 1

În amfiteatrul Salinei Turda a avut loc conferinţa tematică "Self and Identity in Emerging Adulthood", organizată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul UBB și SSEA.

Profesorul Jeffrey J Arnett de la Clark University din Massachusetts, SUA, a susținut prelegeri în fața unor cercetători și practicieni din întreaga lume.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.