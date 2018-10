Conferinta anului, la USAMV Iasi! Un expert al vinurilor de renume international, invitat special

Mike Veseth USAMV Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunteti invitati la conferinta anului! Pentru prima data in Romania, un expert al vinurilor de renume international din SUA va veni la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" - USAMV Iasi, cu sprijinul Cotnari SA, Casa de Vinuri Cotnari si Domeniile Averesti. Luni, 5 noiembrie 2018, intre orele 12.00 si 14.00, la Sediul TPPA a USAMV Iasi, Mike Veseth - The Wine Economist - va impartasi experienta sa despre Piata Globala a Vinului si mecanismele care o guverneaza. In plus, in cadrul evenimentului va mai avea loc un Q&A (intrebari si raspunsuri) si o sesiune de autografe. Citeste si: Evenimentul lunii octombrie! Cele mai bune vinu ...