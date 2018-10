Conferinta despre Troia, sit arheologic important din Turcia, la Institutul de Arheologie din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul Institutului de Arheologie al Academiei Romane - Filiala Iasi va avea loc, joi, 18 octombrie 2018, incepand cu ora 13.00, conferinta "Troia - probleme si solutii in arheologia homerica, sustinuta de catre arheologul si scriitorul Catalin Pavel. Dr. Catalin Pavel a participat la sapaturi arheologice in Germania, Franta, Regatul Unit, Israel, Maroc si in special Turcia (Milet, Gordion si in 2005-2010 la Troia). Troia are soarta bizara de a fi nu doar un sit cheie pentru intelegerea interfetei egeo-anatoliene si a epocii bronzului tarziu in Mediterana estica in general, dar si un lieu de memoire european si - dupa vizitele lui Xerxes si Mahomed al II-lea Cuceritorul - oriental. Evenimentul va avea loc in Sala de Con ...