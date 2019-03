Conferinta Europeana a Serviciilor Financiare (ECFS), ISF, 21-22 martie 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei interesati au oportunitatea de a participa la cea de-a treia editia a Conferintei Europene a Serviciilor Financiare (ECFS), eveniment ce va avea loc la Brasov, in perioada 21-22 martie 2019. Acest eveniment isi propune sa fie un forum de dezbateri cu privire la digitalizarea, automatizarea si inovatia in serviciile financiare, la aplicarea practica a ultimelor noutati legislative, dar sa adauge si o perspectiva economica si manageriala a realitatilor din domeniul financiar, intrunind profesionisti ai finantelor, teoreticieni si practicieni, deopotriva. Organizator este Institutul de Studii Financiare din Bucuresti. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi este partener in acest demers stiintific. Pentru mai mu ...