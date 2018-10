Conferinta importanta despre viitorul neurostiintei, la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi - FOTO

conferinta neruostiinte neurochirurgie iasi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi are loc evenimentul de deschidere al Conferintei de Neurostiinte, Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" - Neurochirurgie Iasi, cu titulatura: TRECUT, PREZENT si VIITOR in NEUROSTIINTE IN ANUL CENTENAR 2018. La ceremonia de deschidere a participat Maricel Popa - presedintele CJ Iasi, PS Petru Gherghel - episcop al Episcopiei Romano-Catolice de Iasi, dr. Vasile Cepoi - presedinte secretar de stat Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, Radu Tibichi - presedinte CAS Iasi, dr. Liviu Stafie - director executiv DSP Iasi, Andrei Apreotesei - manager Ateneu Iasi, precum si multi altii. Lucrarile Con ...