Conferinta Internationala „Dezagregarea umanului in razboi si in arta”, la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” - CMNM Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, organizeaza, in cadrul Programului „Centenar”, Conferinta Internationala „Dezagregarea umanului in razboi si in arta/ The Disintegration of the Human in War and in the Arts”. Deschiderea lucrarilor va avea loc vineri, 19 octombrie 2018, ora 10.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii. Evenimentul, sustinut de Academia Romana - Filiala Iasi, precum si de Universitatea Nationala de Arte „George Enescu”, va reuni la Iasi specialisti din diverse tari: Elvetia, Suedia, Italia, Republica Moldova si Romania, profesionisti in diferite domenii, de la istorie si literatura, la a ...