Conferinta internationala EURINT 2018 – European Union’s structural challenges: the way forward

Centrul de Studii Europene din cadrul Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" organizeaza, in perioada 17-18 mai 2019, cea de a opta editie a conferintei internationale EURINT 2019 | European Union's structural challenges: the way forward. Evenimentul face parte din seria conferintelor EURINT ce a fost lansata in anul 2013, in cadrul programului Jean Monnet. In cadrul conferintei ne propunem sa dezbatem, intr-o perspectiva pluri si interdisciplinara, subiecte actuale despre contextul economic, social, politic si juridic din UE la care vor participa cercetatori, cadre didactice, experti, incurajand astfel schimbul de idei si opinii. La aceasta conferinta au participat in anii anteriori peste 450 ...