Conferinta internationala „Marea Unire a Romanilor (1918) – Istorie si Actualitate”, la Universitatea Cuza

Facultatea de Istorie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" din Iasi, Institutul de Istorie din Chisinau si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi – Departamentul Centenar, Institutul Cultural Roman, Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, Accademia di Romania in Roma, Institutul ...