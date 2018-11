Conferinta internationala pe tema importantei sportului in societate, derulata de Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii Cuza - FOTO

conferinta educatie fizica uaic 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, Facultatea de Educatie Fizica si Sport (FEFS) a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, coordonata de prof. univ. dr. Beatrice Abalasei, deruleaza cea mai importanta intalnire academica pe zona facultatilor de acest gen din Romania. Decanul a tinut sa arate ca din trei in trei ani, specialistii din zona facultatilor de educatie fizica au intalniri ce tin de lucruri legate de importanta acestor domenii in comunitate. Conferinta Internationala a Consortiului Universitaria, ajunsa la cea de-a IV-a editie, va avea loc in perioada 23-24 noiembrie 2018. "Cu participanti din Anglia, Egipt, Cehia, Ucraina, Irak, Republica Moldova si România, evenimentul propun ...