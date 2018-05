Conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property, pe 15 mai in Cluj-Napoca - VIDEO

PRIAevents, sub egida OSIM si ORDA, organizeaza conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property – eveniment complex, dedicat inovatiei, transformarii digitale si protectie pentru companiile IT&C in 15 mai 2018 in Cluj-Napoca, la Grand Hotel Napoca, sala Viena.

Peste 150 de specialisti, manageri, lideri si reprezentanti ai companiilor de IT isi vor da intalnire la conferinta PRIA IT&C Intellectual Property, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovatie, transformare digitala si protectie IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal pentru a impartasi cele mai noi tendinte din domeniu si de a dezbate cele mai captivante teme din zona IT&C si de protectie a buisnessului dupa cum urmeaza:

Cloud

GDPR

IP for IT

Dezvoltarea busienssului si inovatie

Protejarea investitiilor

Solutii de business pentru gestionarea clientilor

Solutii pentru eficientizarea activitatilor angajatilor

Dezvolatorii de software si aplicatii, manageri, consultanti si reprezentanti ai companiilor de IT, ai asociatiilor, camerelor de comert si ai mediului academic se vor regasi in auditoriul conferintei PRIA IT&C Intellectual Property Cluj.

