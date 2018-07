Conferinta Stiintifica Anuala a Economistilor Romani din Mediul Academic din Strainatate are loc la UAIC

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi organizeaza, in perioada 25-27 iulie 2018, cea de-a cincea editie a Conferintei Stiintifice Anuale a Economistilor Romani din Mediul Academic din Strainatate (ERMAS). Invitatii speciali ai evenimentului sunt profesor univ. dr. Iourii Manovskii (University of Pennsylvania), profesor univ. dr. Steven Ongena (University of Zurich) si profesor univ. dr. Jeffrey Wooldridge (Michigan State University). De asemenea, in cadrul conferintei va avea loc un curs gratuit de microeconometrie, sustinut de David Drukker, Director executiv pentru Econometrie al companiei STATA si unul dintre cei mai repu ...