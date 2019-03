Conferinte cu premii si peste 60 de companii prezente la Targul de Cariere Cluj

Targul de Cariere Cluj are loc in 26 si 27 martie la BT Arena, intre orele 11-18:00 in ambele zile. Peste 60 de companii din domeniile Retail, Automotive, Turism, Consultanta, Inginerie, Productie tehnica, Servicii si BPO, Energie si Financiar-bancar vor fi prezente la eveniment. Printre acestea se numara: Vertiv, Emerson, STC, Genpact, LIDL, Blue Projects, Kaufland, STA Travel, Michelin, VOHKUS Technologies. Angajatorii ofera peste 2000 de locuri de munca.

Printre noutatile editiei se numara cea de-a doua editie I love my job Academy. Aceasta activitate cuprinde atat conferinte cu speakeri, cat si alte activitati special gandite pentru participanti. In 26 martie, la conferinta I love my job, aveti ocazia sa-i intalniti si ascultati pe speakerii din aceasta primavara: Irina Margareta Nistor, Dani Otil, Cristian Hordila, Bogdan Bob Radulescu, Raluca Anton, Mircea Stoica, Diana Apan, Cosmin Andron, Anca Dinu si Bogdan Florea. Cei care se inregistreaza gratuit la conferinta au ocazia sa castige gratuit bilete la Electric Castle si un abonament la TIFF 18.

Recrutarea se face intr-un mod inteligent, prin intermediul unei aplicatiei prezentate in parteneriat cu eJobs Romania. Cei interesati de participarea la eveniment sunt sfatuiti sa-si instaleze aplicatia eJobs pe telefonul mobil si sa vina pregatiti cu CV-ul gata intocmit in aplicatie. In doar cateva clipe, CV-ul lor este tiparit sub forma unui QR code, care ulterior va fi scanat de companiile prezente la Targul de Cariere Cluj.

La aceasta editie, organizatorii se asteapta sa participe peste 5000 de candidati, interesati de toate oportunitatile profesionale oferite in cadrul evenimentului.

Mai multe detalii despre firmele participante si locurile de munca disponibile gasiti pe https://www.targuldecariere.ro/cluj-global

Povestea Targului de Cariere a inceput in anul 2006, in Cluj-Napoca si s-a conturat odata cu trecerea timpului. In prezent, dupa un deceniu de evenimente, Targul de Cariere a devenit cea mai raspandita platforma de recrutare si totodata, cea mai complexa. Targul de Cariere transforma evenimentele intr-o adevarata calatorie pentru candidati si pentru companiile participante, una care implica dezvoltarea personala, initierea si dezvoltarea carierei. Prin evenimentele de recrutare organizate, platforma pune accent pe multitudinea de oportunitati existente.

