Conferinte pe teme de didactica limbii franceze cu invitati din Franta si din Belgia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Romana a Profesorilor Francofoni, cu sprijinul Delegatiei Wallonie-Bruxelles, a organizat in zilele de 21 si 22 aprilie, la Iasi, o sesiune de conferinte, la care au participat peste 250 de profesori de limba franceza din toate judetele tarii. Cea de-a X-a editie Partager pour s'enrichir a fost cu siguranta un succes. Invitati de marca au reusit sa ofere publicului informatii de ultima ora, au impartasit exemple de buna practica si au pus in discutie subiecte de interes legate de francofonie, in general. In discursul sau de deschidere, Eric Poppe, reprezentantul Delegatiei Wallonie-Bruxelles a felicitat organizatorii pentru initiativa, multumindu-le profesorilor pentru implicare si pentru entuziasmul de care dau do ...