Conferinte, un panel unic in tara si peste 40 de companii la Targul de Cariere IT

Maine incepe Targul de Cariere IT, cel mai mare eveniment de recrutare din domeniul IT. Evenimentul se desfasoara in 15 si 16 martie (intre orele 11-19:00) la BT Arena din Cluj-Napoca. Peste 30 de companii vor fi prezente la eveniment, iar printre cele mai importante se numara: Steelcase, FME, Riverbed, Magneti Marelli, Tropeum, Take Off Labs, Halcyon Mobile, MindMaze, Metro Systems, Elflein Transport & Logistik, Siemens si PitechPlus. Angajatorii pun la dispozitia celor interesati de eveniment locuri de munca precum Senior Java Developer, QA Engineer sau Senior Embedded Linux Software Engineer.

Printre noutatile editiei se numara Cluj Tech Society Conference, o conferinta axata pe Artificial Intelligence, Machine Learning si Internet of Things, cu speakeri din Romania si strainatate. Klevis Ramo, Francesco Romano, Karthik Mutuswamy si Razvan Florian sunt cativa dintre speakerii confirmati. Cluj Tech Society Conference va insuma o serie de activitati cu acces liber, iar participantii la eveniment pot castiga bilete pentru TedXCluj, dar si alte premii. Tot in cadrul conferintei va avea loc o dezbatere pe tema „Are we ready for AI?”, in cadrul unui panel unic in tara, cu speakeri din diverse domenii. Este pentru prima data cand, in cadrul unei conferinte din Romania, se realizeaza un panel pe baza inteligentei artificiale, din punctul de vedere al unor specialisti din variate domenii de activitate. Partea cu adevarat inedita a panel-ului este faptul ca invitatii si publicul vor fi transpusi in diferite situatii din viitor, viitor care, inevitabil, va fi modelat de inteligenta artificiala. Astfel, speakerii vor rezolva spete axate pe evolutia tehnologiei. Printre cei care vor veni cu solutii la scenariile create se numara expertul in Inteligenta Artificiala Alin Turcu, domnul profesor universitar Daniel David (de la Facultatea de Psihologie, din cadrul UBB), medicul rezident Zaki Milhem, avocata Xenia Burghelea si antreprenorul si specialistul in resurse umane, Eugeniu Girla.

Cluj Tech Society Conference include si o sectiune numita Entrepreneurial Mythbusters. Antreprenori din domeniul IT vor povesti despre business-urile incepute, provocarile intampinate si metodele prin care poti sa reusesti chiar si cand variantele pareau ca nu mai exista.

O alta noutate a editiei este prezenta celor de la BattleLab Robotica, un proiect initiat in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.

Si la aceasta editie exista zona de gaming, implementata in parteneriat cu Transylvania eSPORTS Competition. Pe parcursul a doua zile, pasionatii de jocuri pe calculator se vor intrece la competitiile de League of Legends si HearthStone.

La Targul de Cariere IT se va desfasura in ambele zile un speedcoding challenge cu premii substantiale, iar cei mai priceputi programatori pot obtine o oportunitate de internship la compania Siemens.

Recrutarea se face intr-un mod inteligent, prin intermediul unei aplicatiei prezentate in parteneriat cu eJobs Romania. Cei interesati de participarea la eveniment sunt sfatuiti sa-si instaleze aplicatia eJobs pe telefonul mobil si sa vina pregatiti cu CV-ul gata intocmit in aplicatie. In doar cateva clipe, CV-ul lor este tiparit sub forma unui QR code, care ulterior va fi scanat de companiile prezente la Targul de Cariere IT.

Targul de Cariere IT reuneste in fiecare sezon aproximativ 5.000 de persoane interesate de acest domeniu, iar interactiunea directa dintre candidati, angajatori, speakeri si gameri are potentialul de a transforma ideile fiecaruia intr-o sursa de inspiratie pentru noi proiecte si dezvoltarea comunitatii de IT din Romania.

