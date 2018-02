Conflict in cadrul unei sedinte intre Maricel Popa si un parlamentar iesean

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma afirmatiilor facute astazi, in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social, de catre presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa referitoare la faptul ca nici un parlamentar iesean nu sustine proiectele Iasului, cu exceptia a trei din randul PSD, consideram oportune cateva clarificari: deputatul Petru Movila este unul dintre cei mai activi parlamentari de Iasi si printre putinii care are un dialog constant cu reprezentantii Ministerului Sanatatii pe proiectele importante pentru ieseni: Clinicia de Chirurgie Plastica si Arsuri din Iasi, spitalul regional de urgenta, stadiul investitiilor in Spitalul Sf. Spiridon, etc. numarul interpelarilor si intrebarilor adresate ministerelor de resort pe aceste probleme ...