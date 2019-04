Conflict intre 2 puteri nucleare. Pakistan se teme ca va fi atacata din nou

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul pakistanez de externe, Shah Mehmood Qureshi, a declarat duminica la Multan (sud) ca India pregateste o noua agresiune impotriva Pakistanului, prevazuta sa aiba loc intre 16 si 20 aprilie. ″Dispunem de informatii fiabile potrivit carora India are un nou plan, care este in curs de elaborare. Exista riscul sa se produca o noua agresiune impotriva Pakistanului. Potrivit informatiilor noastre, aceasta actiune ar putea avea loc intre 16 si 20 aprilie″⁣, a declarat ministrul in fata presei. ″O spun cu responsabilitate (...). Stiu ca fiecare cuvant pe care il voi spune va face obiectul presei internationale″⁣, a afirmat ministrul pakistanez, subliniind fiabilitatea informatiei sale, transmisa acum doua ...