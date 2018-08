Conflictul juridic presedinte-premier, tranșat marți la CCR

VIDEO! Scene șocante la un meci fotbal feminin! Patru jucatoare au ajuns la spital, dupa o bataie generala intre cele doua formații! Patru jucătoare au ajuns la spital după o bătaie pe teren la meciul Universitario – Libertad, care s-a disputat la sfârşitul săptămânii trecute, în Argentina, relatează presa internaţională.(CITEȘTE ȘI: CELEBRUL FANE CĂPĂȚÂNĂ ARUNCĂ TOTUL ÎN AER: ”MI S-A PLÂNS CĂ VA MURI! AVEA MEREU LACRIMI ÎN OCHI! PUR ȘI SIMPLU, L-AU…”) Incidentele au pornit de la […] The post VIDEO! Scene șocante la un meci fotbal feminin! Patru jucătoare au ajuns la spital, după o bătaie generală între cele două formații! appeared first on Cancan.ro.

Ședința Comisiei pentru aparare din Camera Deputaților, suspendata. Raețchi, reacție dura la PSD-ALDE Şedinţa Comisiei pentru apărare din Camera Deputaţilor, suspendată din lipsă de cvorum. Raeţchi: Domnii de la PSD-ALDE s ...

Marian Godina, amenințat de jandarmi! Mesaj jur pentru oamenii legii: „Ar trebui sa plecați in afara și sa veniți sa protestați apoi la Victoriei. In gaz" În cea mai recentă postare de pe contul său de Facebook, Marian Godină, polițistul devenit cunoscut pentru postările sale din mediul virtual, a transmis un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, după ce în ultima perioadă a primit amenințări de la mai mulți oameni ai legii. Mai mult decât atât, polițistul vedetă i-a îndemnat pe cei […]

Carmen Dan, despre intervenția Jandarmeriei in Piața Victoriei: Nu am ce sa-mi reprosez! Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, marţi, referindu-se la intervenţia jandarmilor din Piaţa Victoriei, de viner ...

Oana Zavoranu poarta același model de bikini de 15 ani! Cum arata lenjeria: „Toți sunt identici" Oana Zăvoranu are o relație foarte bună cu fanii ei și le împărtășește până la cele mai mici detalii din viața ei, chiar și intime. Vedeta a făcut recent o postare pe rețelele de socializare, în care le mărturisește prietenilor virtuali una dintre "ciudățeniile" sale. Un lucru pe care puțini oameni îl cunosc este acela […]

Nicolai a discutat cu seful grupului ALDE despre propunerea de excludere. Liderul roman crede ca solicitarea pleaca de la alianta cu PSD Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, că a discutat cu preşedintele grupului ALDE european, Hans van Baalen, şi „nu se pune problema” excluderii partidului din grupul european, aşa cum a solicitat preşedintele partidului austriac NEOS, Beate Meinl-Reisinger.

Sfanta Maria Mare. Zeci de mii de pelerini sunt asteptati la Icoana facatoare de minuni de la Manastirea Nicula Zeci de mii de credincioşi sunt aşteptaţi să se roage la Icoana făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Mănăstirea Nicula, din judeţul Cluj, care va fi scoasă, marţi seara, din biserică, şi prezentată pelerinilor de Sfânta Maria Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Militantii talibani au atacat si ocupat o mare parte dintr-o baza militara in nordul Afganistanului Militanţii talibani au atacat şi ocupat o mare parte dintr-o bază militară în nordul Afganistanului, ucigând cel puţin 10 soldaţi, rănind 15 şi capturând 40 în lupte în ultimele două zile, au anunţat marţi oficiali, citaţi de Reuters, potrivit Agerpres. /* (c)Ad ...

UPDATE O masina a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic; un presupus atacator retinut, numerosi raniti Mai mulţi pietoni au fost răniţi marţi dimineaţă după ce o maşină a lovit bariera de securitate din faţa parlamentului britanic la Londra, a anunţat poliţia din Regatul Unit, care l-a arestat pe şoferul autoturismului, informează AFP şi Reuters. ''Astăzi, la 07:37, o maşină a intrat în ba ...