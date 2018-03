Confruntare incredibila in UEFA Champions League. Ce echipa se va lupta pentru marele trofeu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Juventus Torino va evolua impotriva echipei Real Madrid, detinatoarea trofeului, iar echipele engleze Liverpool si Manchester City se vor infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut lco la Nyon. Juve - Real este reeditarea ultimei finale a competitiei, castigata anul trecut de madrileni, cu scorul de 4-1. Programul fazei sferturilor de finala este urmatorul: FC Barcelona - AS Roma; FC Sevilla - Bayern Munchen; Juventus Torino - Real Madrid; Liverpool - Manchester City. Partidele vor avea loc la 3 si 4 aprilie, tururl, si la 10 si 11 aprilie, returul Finala competitiei va avea loc la 26 mai, la Kiev. Daca ti-a placut articolul, te astept ...