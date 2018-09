Confruntarea DECISIVA - S-a stabilit data la care candidații la șefia DNA susțin interviul cu Tudorel Toader

Cei șase candidați pentru funcția de procuror-șef al DNA vor susține, luni și marți, la orele 11:00, respectiv 8:30, interviurile în fața comisiei prezidate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, scrie Mediafax.

Procurorii Paula Tănase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea și Andrei Bodean întrunesc condițiile legale, ei fiind declarați admiși pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef al DNA, arată Ministerul Justiției.

„Candidații declarați admiși vor susține un interviu la sediul Ministerului Justiției din București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, după cum urmează: în data de 03 septembrie 2018, începând cu ora 11.00, primii 3 candidați declarați admiși; în data de 04 septembrie 2018, începând cu ora 08.30, următorii 3 candidați declarați admiși”, se arată pe site-ul instituției.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus, în urmă cu câteva zile, în privința celor șase candidați la șefia DNA, că îi cunoaște pe unii dintre ei, subliniind că le știe și atitudinile etice și morale.

„Îi ştiu pe unii, le cunosc evoluţiile profesionale, poate le cunosc şi atitudinile etice, morale. Suntem în perioada în care studiem dosarele, studiem programele manageriale, îi vom aştepta la interviu, îi vom evalua şi apoi dăm rezultatul”, a spus ministrul Tudorel Toader.

Procurorul Gabriela Scutea a fost, între noiembrie 2006 - mai 2013, adjunct al Procurorului General, care era atunci Laura Codruța Kovesi, și era responsabilă pentru activitatea Secției judiciare, activitatea de resurse umane și documentare, ordonator principal de credite (delegat), implementarea programelor cu finanțare externă, precum și audit. Ulterior, între mai - august 2013, a fost numită consilier al Procurorului General de atunci, respectiv Tiberiu Nițu. În ianuarie 2016, în perioada scandalului privind OUG 13, Gabriela Scutea deținea funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției. Ea și-a început activitatea în 1995 ca procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov și apoi Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea.

Alt procuror care vrea funcția de șef al DNA este Nicolae Lupulescu are grad de generalul-maior Nicolae Lupulescu și activează în cadrul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General, însă din 14 martie 2016, a fost detașat pentru o perioadă de trei ani la Ministerul Apărării. Recent, el a declarat că Laura Codruța Kovesi a lăsat o „moștenire bună” și că nu trebuie schimbat tot din DNA, ci doar lucrurile negative.

Și Paula Tănase, care vine de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, se va prezenta în fața lui Tudorel Toader. Paula Tănase are 47 de ani și, potrivit CV-ului său, în cei „aproape 16 ani de activitate, deși au fost perioada în care am soluționat peste 1.000 de dosare pe an cu stoc zero de la o săptămână la alta, nu am avut nicio restituire sau achitare în soluțiile de trimitere în judecată dispuse”. Paula Tănase a lucrat și ca procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, mai mulți ani, absolvind Facultatea de Drept din Iași în 1996.

Andrei Bodean este un procuror care vine de la Constanța. El este cunoscut și pentru că, în 2017, a formulat o cerere de apărare a reputației profesionale privind unele afirmații dintr-un articol de presă, unde scria că magistratul și-ar fi îndeplinit atribuțiile cu rea credință privind urmărirea penală ce-l privea pe avocatul Sorin Calaigii, ulterior condamnat la închisoare cu executare pentru corupție. CSM a admis cererea lui Andrei Bodean. El este și cel care l-a trimis în judecată pe fostul edil Radu Mazăre și l-a anchetat și pe Nicușor Constantinescu. Andrei Bodean figurează ca semnatar pe o scrisoare adresată lui Tudorel Toader, în care i se precizează că îl susțin pe Augustin Lazăr, după ce ministrul a spus că declanșează evaluarea lui. Scrisoarea este semnată de peste 200 de magistrați și auditori de justiție.

Citește și: Liviu Dragnea anunţă cum va fi modificată Legea offshore: 'Indiferent ce se va întâmpla cu mine...'

În ceea ce privește ceilalți doi candidați Adina Florea vine din Constanța (la fel ca Andrei Bodean), iar Sorin Armeanu este prim procuror al Tribunalului Vaslui.