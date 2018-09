Confruntarea Florea- Lazar: Procurorul general e semnatarul protocolului. DETALIILE care duc la deschiderea cutiei Pandorei

CSM urmează să o audieze, pe 8 octombrie, pe Adina Florea pentru funcția de procuror șef DNA. O audiere amânată pentru verificarea modului în care a apărut public protocolul din 2016. Adina Florea l-a acuzat direct pe Augustin Lazăr de incompatibilitate și că situația “deschide cutia Pandorei”.

SURSE Presiuni intense pentru modificarea IMEDIATĂ a completelor de 5 judecători de la ÎCCJ: Se vrea adoptarea unei OUG

O confruntare fără precedent a avut loc joi în Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde urma să fie audiată Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader, pentru funcția de procuror șef al DNA.

Audierea a fost amânată până când Inspecția Judiciară se va pronunța pe sesizarea procurorului general cu privire la o posibilă abatere disciplinară a candidatei pentru funcția de procuror șef al DNA, Adina Florea.

Primele semnale de rupere a Coaliţiei PSD-ALDE. PSD+UDMR = majoritate

Augustin Lazăr a anunţat în 7 septembrie că Parchetul General face verificări la lângă Curtea de Apel Constanța, acolo de unde ar fi putut să fie transmis protocolul secret din 2016 între SRI și PG și care a apărut ulterior pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov. Tot de la acea instanță provine și Adina Florea.

“Mă tem că o anchetă obiectivă şi într-adevăr care să stabilească adevărul, aşa cum venim şi încercăm să spunem aici, ar fi trebuit să fie făcută de orice altă structură, respectiv DIICOT, DNA, chiar si Parchet de curte de apel, dar nu de Parchetul General, având în vedere că domnul procuror general este semnatarul acestui protocol, iar imparţialitatea domniei sale ar putea să aibă ceva afectări vizavi de această chestiune”, l-a înfruntat Adina Florea pe procurorul general.

“Mi-am asumat această candidatură şi toate surprizele ce puteau să vină odată cu ea. Este foarte adevărat că aceste surprize, constat acum, că sunt mult peste aşteptările mele”, a mai spus Florea către Augustin Lazăr.

Redăm dialogul din ședința CSM din 27 septembrie:

Tudorel Toader: Cu privire la propunerea de amânare. Eu nu sunt de acord, pentru faptul că nu veţi putea indica temeiul juridic pentru amânarea audierii şi pentru formularea unui aviz pe care-l ştim, consultativ. Nu aveţi un temei juridic, nici în lege, nici în vreun regulament, care se spunea la momentul audierii fostei procuror-şef, că regulamentul prevede altă procedură decât legea şi dacă n-ar fi trebuit să ţin cont de regulament, iar eu spuneam atunci, să nu se supere domnul procuror general, că era afirmaţia dânsului, spuneam că un regulament nu poate fi peste lege, ci regulamentul este exact invers. Regulamentul pune în aplicare normativul juridic la nivel de lege.

Augustin Lazăr: Numai puțin, vreau să intervin, scuzați-mă. Legea 317, ce prevede evaluarea, cu toţii ştim şi nu trebuie să repetăm la infinit, că regulamentul e de grad inferior decât legea, că o cunoaştem. (...) Cu toţii am ştiut că legea 317 e cea care stabileşte evaluarea, iar regulamentul doar detaliază.

Tudorel Toader: O să mă uit înapoi, să vedem când m-aţi întrebat dacă evaluarea-i legală, pentru că regulamentul spune altceva.

Augustin Lazăr: Eu am presupus că dumneavoastră ştiţi regulamentul.

Tudorel Toader: Daţi înapoi banda... nu vorbiți pentru cine v-ascultă. Dați înapoi banda, că oamenii nu au memorie aşa de scurtă.

Augustin Lazăr: Nu trebuie să repetăm că un regulament este inferior legii, pentru că noi ştim cu toţii, tot repetăm aceleaşi lucruri.

Tudorel Toader: Repetăm ce aţi spus dumneavoastră.

Augustin Lazăr: Evaluarea magistraţilor se face după legea 317.

Tudorel Toader: Deci repetăm ce aţi spus dumneavoastră, ca să înţeleagă toată lumea care este modul de abordare al raportului dintre o lege şi un regulament. Şi revin. Spuneam că nu-s de acord cu amânarea, pentru că n-avem un temei juridic, nici într-un regulament, nici în lege, pentru a da acest aviz consultativ. Nu ştiu dacă am să declar la presă, dar am declarat deja faţă de dumneavoastră.

Codruț Olaru: Presa vă urmăreşte, să ştiţi.

Tudorel Toader: E bine că presa e, na... Va aplana această suspiciune pe care va trebui să o îndepărtaţi, dacă veţi avea argumente, cum de această adresă, privind incidentul de securitate, privind posibila abatere disciplinară a doamnei Florea, a apărut la Ministerul Justiţiei, a apărut la dumneavoastră, exact pe data de 25 septembrie, adică nu ieri, alaltăieiri, înainte de audierea de astăzi. Să explicaţi dacă nu cumva această adresă constituie la rândul ei o piedică în derularea în continuarea procedurii. În al treilea rând, înţeleg faptul că nu există un dosar penal, nici în rem, nici în personam, deschis pe numele candidatei Adina Florea. Nu există un dosar penal, dar există această posibilă abatere disciplinară cu care a fost sesizată Inspecţia Judiciară. Ştim cu toţii că are prioritate penalul, dar nu există o clauză, o faptă pe numele candidatei de astăzi. Mai ştim cu toţii că la dezbaterile pe legile justiţiei ei m-am exprimat în repetate rânduri, că nu-i normal să ai în sistemul judiciar, astăzi în 2018, un magistrat procuror sau judecător în funcţie, care să facă o urmărire penală, să soluţioneze cauze, dar faţă de care s-a început deja urmărirea penală. Adică el să schimbe locul, ba judecă, ba este judecat şi în acela avem încredere. Permite legea ca un magistrat și CSM nu a împărtășit acest punct de vedere, chiar dacă a fost condamnat, să poată râmâne magistrat, sigur, în anumite condiţii, fapte mai puţin grave. De ce am spus, nu ca să repet - deşi repetiţia e bună, fixează anumite repere de care trebuie să ţinem seama. Dacă dumneavoastră acceptaţi în secţie că puteţi avea un procuror care a fost la rândul lui condamnat, fapte mai puţin grave, dacă acceptați că în sistem putem avea un procuror față de care s-a început urmărirea penală, care e judecat... Orice faptă penală în sine este gravă, atunci credem că va trebui să motivaţi. Cum de aveţi acest dublu standard, această dublă măsură, ca să spuneţi că un procuror, condamnat e bun să rămână procuror, că un procuror judecat îi bun ca să judece şi la rândul lui să fie judecat, cum de prezumția de vinovăție a fost răsturnată la condamnări. Azi vă puneți o barieră plină de moralitate a faptului că nu puteți audia un candidat față de care procurorul general ne aduce alaltăieri că există suspiciune în vederea unei baateri disciplinare.

Eu sunt convins că dumneavoastră veţi găsi argumente, eu îmi păstrez convingerile şi anume că nu procedaţi corect, dar procedural, fiecare vom face paşii pe care legea ni-i permite. Asta-i concluzia mea, acestea sunt argumentele mele faţă de care, dacă vreţi să mă explic, să spun în cuvinte explicite, solicit continuarea procedurii şi audierea candidatei faţă de care în final veţi decide ce aviz veţi da, pozitiv sau negativ, dar în tot cazul consultativ.

Augustin Lazăr: Pentru a nu lăsa lucruri neclarificate. Incidentul de securitate a fost înregistrat a doua zi după ce a apărut un document clasificat pe posturile de televiziune. Vasăzică, la acea dată noi nu ştiam cine candidează şi nici nu prezenta interes. Derulându-se incidentul de securitate, colegii noştri au ajuns la o concluzie că Inspecţia Judiciară trebuie sesizată. A doua remarcă: există un dosar care priveşte fapta de manipulare neglijentă a unor documente secrete de stat. A fost înregistrat înainte să se facă publică lista candidaţilor, nici nu ne-am gândit că ar avea vreo legătură, nici acum nu putem spune până când acel dosar va fi soluționat. Dar eu doresc să precizez doar atât, nimeni nu a înregistrat vreun dosar sau vreun incident de securitate în considerarea cuiva şi vă rog, nici să nu sugereze cineva acest fapt, pentru că noi trăim într-un stat de drept, într-o justiţie corectă a UE. Cu toţii vrem să ştim adevărul şi pentru aceasta nu este greşit să se dea un termen scurt cât se va aprecia, pentru ca Inspecţia Judiciară să poată clarifica şi să putem face paşi mai departe în această procedură. Având în vedere că nu este chiar lipsit de importanţă care este portretul etic al unui candidat care vine să candideze pentru o importantă funcţie în Ministerul Public. Vă mulţumesc.

(...)

Codruț Olaru: Doamna procuror, cu scuzele de rigoare, faptul că a durat atât de mult dezbaterea noastră, şi preliminarea, şi în faţa dumneavoastră, o să vă rog, dacă aveţi un punct de vedere pe această propunere a colegului nostru vizavi de o potenţială amânare a discutării candidaturii dumneavoastă. Un termen foarte scurt.

Adina Florea: Am înţeles, vă mulţumesc că îmi dați posibilitatea să spun şi eu câteva cuvinte. În primul rând, în momentul în care mi-am depus candidatura, mi-am asumat această candidatură şi toate surprizele ce puteau să vină odată cu ea. Este foarte adevărat că aceste surprize, constat acum, că sunt mult peste aşteptările mele. Acest incident de securitate nu are nicio legătură cu persoana mea şi este regretabil faptul că domnul procuror general deja a aruncat anatema asupra mea, spunând că am un anume profil etic. În 28 de ani de activitate şi de magistratură, nu am avut niciun fel de abatere, nu am avut niciun fel de sancțiune disciplinară şi prin urmare, fără niciun fel de probă, domnul procuror general vine acum şi spune că aş avea un anume profil etic.

Augustin Lazăr: Vă rog să nu exageraţi, am zis profilul etic al candidatului este important a fi clarificat, nu că aveţi un anume profil etic. Îmi pare rău dacă aţi înţeles altceva.

Adina Florea: : Da. În al doilea rând, vizavi de această amânare, eu mă gândesc, poate ceea ce gândesc eu nu este în consonanţă cu ceea ce urmează să se întâmple, că la un moment dat, altcineva, dacă nu domnul procuror general, Lazăr Augustin, mai face o sesizare la Inspecţia Judiciară pentru o altă abatere disciplinară, iar dumneavoastră veţi fi puşi în situaţia, sigur, nu foarte plăcută, de a pune în discuţie o nouă amânare. Mi se pare că această chestiune nu face decât să deschidă o cutie a Pandorei, care ulterior poate fi folosită, nu neapărat împotriva mea ca persoană, ci împotriva oricărei alte persoane, fie el procuror sau judecător, care poate să vină să-şi depună candidatura de bună credinţă, iar ulterior să fie supus unor asemenea presiuni. În al treilea rând, nu ştiu, nu înţeleg ce se încearcă prin această sesizare a Inspecţiei Judiciare. Nu înţeleg de ce vehiculăm atât de mult povestea acestui protocol, despre care însuşi domnul procuror general a declarat în presă că efectele acestui protocol au încetat la data de 13 martie 2017, dată la care de altfel, a şi fost denunţat şi au şi început procedurile de declasificare.

Şi legat de acest subiect, mă tem că o anchetă obiectivă şi într-adevăr care să stabilească adevărul, aşa cum venim şi încercăm să spunem aici, ar fi trebuit să fie făcută de orice altă structură, respectiv DIICOT, DNA, chiar si Parchet de curte de apel, dar nu de Parchetul General, având în vedere că domnul procuror general este semnatarul acestui protocol, iar imparţialitatea domniei sale ar putea să aibă ceva afectări vizavi de această chestiune.

Încă o dată, vă repet, nu am nicio legătură cu această sesizare sau cu implicaţiile acestei sesizări la Inspecția Judiciară. Vreau să subliniez această situație care poate fi folosită, nu neapărat împotriva mea, dar împotriva oricui, iar vizavi de hotărârea pe care o veţi lua, vă aparţine, râmâne la aprecierea dumneavoastră.

Tudorel Toader: Spuneam, printre altele, că va trebui să îndepărtaţi prin motivare suspiciunea care va plana cu privire la faptul că această adresă a procurorului general a venit la dumneavoastră, la Minister, pe 25 septembrie. Dar, din câte ştiu eu, şi sper să nu greşesc, tot domnul procuror general a sesizat Inspecţia judiciară, deci pe 25 ne transmite această adresă şi că sesizarea către Inspecția judiciară ar fi ajuns în după – amiaza zilei de ieri, de 26. Care evident nu cred că a fost repartizată unui inspector.

De aceea, eu am interes ca această poziţie, tind să am şi eu suspiciunea mea, cum de, Doamne Dumnezeule, vorba generalului, cum de azi avem audierea, dar cu două zile înainte ne trimite adresa şi cu o zi înainte sesizează inspecţia judiciară? Dacă nu seamănă, aşa, a tergiversare.

Augustin Lazăr: O scurtă remarcă. S-ar sugera oare, Doamne Dumnezeule, ca noi, în baza atribuţiilor de serviciu, să nu ne fi făcut datoria, să fi lăsat lucrarea asta, deoparte, ca nu cumva cineva să interpeteze. Noi trebuie să ne îndeplinim atribuţiile de serviciu cu orice risc. Domnule ministru, întotdeauna mi-am asumat ce-am făcut. Dacă cineva va dovedi că eu am acţionat cu rea credinţă, sunt gata să suport consecinţele. Dar nu e cazul, vă spun. Noi ne-am făcut atribuțiile.

Tudorel Toader: Stați ca să-i dau replica, vorbește pentru presă acum. Ştiu, dar eu voiam altceva. Să confirmați că aţi sesizat Inspecţia Judiciară ieri.

Augustin Lazăr: Uitaţi care e chestiunea, vă rog să observaţi că este un ghid al relaţie cu presa, care scrie în ce condiţii sau nu, face sau nu comunicat de presă şi în ce condiţii este permis sau nu să se discute public despre o procedură disciplinară. Nu e!

(Codruț Olaru vrea să intervină – neinteligibil)

Tudorel Toader: Lăsați-l, poate îmi dă răspuns. Cer eu de la Inspecţie să văd dacă e adevărat că aţi sesizat ieri. Cer oficial şi vă trimit şi dumneavoastă.

Nicolae Solomon: Domnule ministru, aţi spus că nu există niciun text legal care să ne permită amânarea. Nu există niciun text legal care să ne împiedice să amâmăn, astfel încât să avem toată documentaţia la dosarul de candidatiră şi să lămurim incidentul. Cu siguranţă, această adresă nu ne leagă şi nu vom aştepta un termen nedefinit, dar o minimă verificare, un răspuns din partea Inspecției, cred că se impune.

Tudorel Toader: Inspecţia soluționează în a 45-a zi. Amânaţi 45 de zile?

Nicolae Solomon: Nu cred că e cazul.

Tudorel Toader: Şi treceţi peste această nedumerire pe care o aveţi astăzi?

Nicolae Solomon: Nu putem să speculăm, dar subiectul fiind de interes, trebuie să verificăm.

Tudorel Toader: Să-i dăm drumul, nu?

După deliberare:

Codruț Olaru: Deliberare, secţia, cu 4 la 2, a decis amânarea popunerii ministrului justiţiei pentru avizarea numirii în funcţie de procuror şef al DNA a doamnei procuror Adina Florea, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunanul Constanţa şi fixează termen pentru o următoare audiere pe data de 8 octombrie 2018, ora 10. Doamna procuror, vă aşteptăm la acea dată în speranţa că vom obţine informaţiile de la Inspecţia Judiciară la data de 8 octombrie.