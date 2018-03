Congres extraordinar al PSD. Ce declaratie a facut fostul premier Victor Ponta in timpul evenimentului

În timp ce aproximativ 4000 de delegați ai PSD participă la congresul extraordinar al PSD ce se desfășoară la Sala Palatului din București, fostul premier al României, Victor POnta a postat pe contul său de Facebook un discurs pe care consideră că ar fi trebuit să îl susțină în timpul congresului.”Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018”Titlul de mai sus reprezinta , din pacate, doar o dorinta / de la formarea oficiala a PSD in 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - si am si luat cuvantul la toate pentru a-mi prezenta viziunea despre Romania / azi din pacate nu pot sa fac acest lucru - nu pentru ca delegatii la Congres nu ar fi dorit sa ma vada si sa ma asculte ( sunt convins ca 99% dintre ei au luptat alaturi de mine in multe batalii politice si nu uita acest lucru - asa cum mi-au aratat la Congresul din Octombrie 2015 cand m-au primit cu atata emotie si caldura ) / nu pot participa deoarece un singur om, Liviu Dragnea, a confiscat PSD si il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire , pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii.Daca azi as fi fost in sala as fi spus urmatoarele :“ Stimati colegi - PSD se afla acum in fata celui mai mare pericol din existenta sa - acela de a-si pierde ideologia, valorile pe care alegatorii sai le-au apreciat, increderea oamenilor pe care ii reprezinta si capacitatea de a insufla speranta in viitor ! Pentru un prezent de putere, functii , bani si protectie juridica distrugeti viitorul PSD - acest Congres dupa parerea mea este ultima sansa de a ne intoarce de pe aceat drum gresit !1. In primul rand trebuie sa cerem iertare electoratului caruia i-am promis in Campania din 2016 unitatea Partidului si mai ales unitatea tarii in anul Centenarului , stabilitate si profesionalism guvernamental , masuri economice si sociale progresiste, sanctionarea abuzurilor , parcurs european si domnia legii!Niciodata in politica noastra nu a existat o diferenta mai mare intre ce s-a promis in Campanie si ce s-a facut odata ajuns la Putere : dictatura in Partid si eliminarea tuturor celor care nu asculta orbeste, schimbarea fara motiv a 3 guverne intr-un an, razboaie propagandistice absurde, catastrofa din zona fiscal - bugetara, megaminciuna cu cresterea salariilor, mascarada de conflict cu Statul Paralel si Kovesi (adica fostii “camarazi” si protectori ai lui Dragnea ) , relatia aberanta cu reprezentantii Uniunii Europene si ai SUA ( pe care ii atacam fioros in emisiunile de la TV si ii pupam mieros la intalnirile directe).Anul 2017 si inceputul lui 2018 au dezamagit profund alegatorii care ne-au votat, i-au radicalizat impotriva noastra pe alegatorii altor partide si, mai ales, i-au convins pe cei care nu au votat ca au gresit si trebuie sa vina la vot ca sa fie contra PSD!!! Nu va mirati de rezultatele negative ale ultimelor sondaje - trebuie sa va ganditi ca in 2019-2020 va fi chiar mai rau daca nu se schimba nimic.2. In al doilea rand trebuie sa luam niste decizii guvernamentale care sa asigure stabilitatea si predictibiliatea in zona fiscala, bugetara, economica si sociala! Trebuie revenit la Codul Fiscal din 2015 si garantat ca nu va mai fi schimbat deloc pana dupa 2020/ trebuie oprit dezmatul bugetar care ne-a adus anul trecut o gaura de 5 miliarde de euro care se mareste in fiecare luna/ trebuie sprijinit mediul economic in zona de productie si servicii pentru a limita deficitul comercial ( alte 12 miliarde de euro care au iesit in 2017 din tara doar pe importuri)/ trebuie spus adevarul oamenilor despre cat este realist si sustenabil sa le crestem salariile si pensiile ( fara sa venim dupa cu inselaciunile de genul “crestem salariile cu 25% dar trecem contributiile de 21% la angajat sau taiem sporurile si de fapt luati mai putini bani)!3. Trebuie oprite atacurile populiste si demagogice la adresa sistemului bancar, a fondurilor de pensii, a societatilor multinationale si a firmelor private romanesti sau straine / PSD a fost in Guvernarile Nastase si Ponta cel mai eficient si profesionist Partid - capabil sa asigure o economie de piata functionala, sa sprijine mediul de afaceri si investitiile, sa echilibreze buna guvernanta economica si masurile sociale ! Am avut mereu bani de salarii si pensii cand mediul economic privat a fost multumit si s-a dezvoltat - alta cale nu exista ! In 2017 se culeg roadele acestor politici din 2012-2015 dar se risipesc toti banii astfel obtinuti pe programe populiste si iresponsabile care ne vor duce direct la situatia cu care ne-am confruntat cu ocazia Crizei din 2009-2010 ( parca nu am invatat nimic de atunci si suntem condamnati sa suferim din nou la fel)!4. Trebuie lamurita relatia noastra cu Uniunea Europeana -trebuie spus clar ca vrem sa fim in continuare in aceasta Uniune, sa profitam de avantajele acesteia, sa fim mai implicati si sa avem o voce mult mai puternica cu ocazia Presedintiei UE pe care o avem in 2019, sa participam la proiectul de reformare si sa fim un exemplu de succces pentru Moldova, Serbia si ceilalti vecini ai nostri. Jocurile si frustrarile personale ale lui Liviu Dragnea ( care se viseaza mai recent un Viktor Orban sau Jaroslaw Kaczynski de Teleorman) sunt meschine si duc la dezastru pentru PSD si Romania .La fel relatia cu SUA / punem niste parlamentari PSD sa il injure pe Ambasadorul Klemm dupa care il primim cu zambet mieros in Cabinet/ platim miliarde de euro pentru armament din SUA dupa care ne jeluim la televizor ce rai sunt cei de la Departamentul de Stat si cum sprijina americanii “Statul Paralel” / vorbim de Parteneriatul Strategic dar dam bani negri la firme de lobby ca sa facem poze si vizite aranjate la Washington/ atacam zi de zi SRI si SIE pe care americanii ii considera partenerii lor de prima mana in aceasta regiune! Jocul de negociere al lui Dragnea ( va dau bani si ce vreti dar voi ma scapati de dosare) este imoral, stupid si sortit esescului.5. Opriti imediat conflictul PSD cu Justitia si celelalte institutii ale statului ! PSD a fost mereu un sprijinitor al unui stat romanesc puternic - nu suntem anarhisti si nici revolutionari pasoptisti! In cele 15 luni de cand avem majoritate parlamentara absoluta am vorbit la telvizor, am speriat magistratii, am enervat milioane de romani si ne-am certat inutil cu SUA si Comisia Europeana - dar nu am schimbat un alineat sau o virgula dintr-o lege chiar daca avem decizii ale Curtii Constitutionale, Directive Europene si cazuri clare de abuzuri si aplicari aberante ale unor texte de lege!De 15 luni Liviu Dragnea isi negocieaza propriile dosare penale folosind PSD , Guvernul si Parlamentul ca arme in aceasta negociere! Haideti sa numim un grup de 5 oameni de drept ( fara probleme penale) care sa faca o lista clara de texte de lege care trebuie modificate pentru a aplica Deciziile CCR, Directivele Europene si a opri abuzurile de Sistem ( nu Portocala e problema principala - ci Legile pe baza carora el a actionat)! Aceste modificari se discuta si se explica CSM, Presedintelui Iohannis, Comisiei Europene, ambasadorilor acreditati la Bucuresti, reprezentantilor ONG urilor si mass media - dupa care le adopti in Parlament si cu votul Opozitiei! Si asa incheiem aceasta problema.Iar Dragnea sa fie achitat daca e nevinovat sau condamnat daca a furat bani europeni sau Insula Belina cu Teldrum, daca a spalat bani in Brazilia sau orice altceva - dar acestea sunt problemele lui personale si PSD nu mai trebuie sa fie scut pt el!6. In final - nu va mai lasati pacaliti si cumparati de Dragnea cu functii efemere/ am avut curiozitatea sa ma uit pe rezultatele Congresului PSD din Octombrie 2015 si am constatat ca Presedintele Executiv ales atunci Vali Zgonea a fost exclus din Partid la fel ca vicepresedintele Mihai Chirica - restul de 9 vicepresedinti barbati nici nu mai candideaza azi pentru functie! La ce va folosesc azi functiile din Partid daca absolut totul ( de la numele Premierului pana la orice secrtara a unui Ministru sau Parlamentar ) se decide doar de catre Liviu Dragnea? Credeti ca este onorant sa mergi acasa in Banat, Ardeal, Moldova sau Dobrogea si sa spui ca faci parte dintr-o conducere in care Presedintele este din Teleorman, Presedintele Executiv din Teleorman, vicepresedinta de la femei din Teleorman?!?!Cred ca la acest Congres trebuie redata PSD o conducere colectiva / cred ca Ion Iliescu, Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta ( dupa ce au fost stersi toti patru chiar si de pe website-ul PSD de catre noul lider venit de la PD Basescu) pot sa aiba macar o implicare simbolica / cred ca singura decizie buna azi ar fi ca Dragnea sa demisioneze din toate functiile - ca Viorica Dancila ( in baza functiei de Premier) sa asigure conducerea interimara a Partidului alaturi de Cati Andronescu , Nicu Banicioiu, Gabriela Firea sau Adrian Tutuianu / si PSD sa aiba dreptul in 2018 la un nou inceput care sa ii permita sa refaca guvernarea si sa construiasca pentru 2019-20 o noua viziune de centru stanga pentru Romania!Daca nu veti face nimic din aceste lucruri PSD va inceta sa existe efectiv si toti cei prezenti veti fi prizonieri in PDT - Partidul lui Dragnea de la Teleorman ! Iar romanii nu va vor intelege si nu va vor ierta!Sa aveti un gand bun si curajul sa faceti ceea ce toti stiti in inima voastra ca este drept de facut!Va Multumesc- si voi ramane mereu acelasi Victor Ponta alaturi de care ati muncit, ati luptat si ati fost mandri ca sunteti romani si pesedisti!” - este mesajul transmis de Victor Ponta