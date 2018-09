Congresul international ''Curiozitate si Cenzura in Epoca Moderna'' se desfasoara la Bucuresti

Congresul internaţional ''Curiozitate şi Cenzură în Epoca Modernă'', care îşi propune să analizeze realitatea istorică, politică, culturală şi artistică a Secolului de Aur spaniol, se va desfăşura, de joi până sâmbătă, la Bucureşti.Evenimentul este organizat de Universitatea din Bucureşti, prin Grupul de cercetare ''Central and Eastern European Seminar of the Spanish Golden Age'' (CEESSGA), creat sub egida UB şi a Academiei Române, în colaborare cu Ambasada Spaniei în România, Institutul Cervantes din Bucureşti şi Asociaţia de Studii Iberoamericane din România.La congres, prof. dr. Maria Jose Vega Ramos de la Universitatea Autonomă din Barcelona, director al Grupului de cercetare ''Seminarul de Poetică Europeană a Renaşterii'', va vorbi despre politica de "purificare" a cărţilor dusă de Monarhia Spaniolă în secolul al XVI-lea, iar prof. dr. Antonio Sanchez Jimenez de la Universitatea din Neuchâtel, specialist în Teoria Poetică a Renaşterii spaniole, va prezenta felul în care a fost influenţată de cenzură opera marelui scriitor spaniol Lope de Vega. Prof. dr. Jasna Stojanovic de la Universitatea din Belgrad va analiza elementele barocului spaniol din literatură şi cultura sârbă, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.În afara intervenţiilor plenare, la congres vor participa, de asemenea, oaspeţi străini de la universităţile Juan Carlos din Madrid, Castilla La Mancha, Basel, Ca' Foscari din Veneţia, Rovira i Virgili, Navarra, Salamanca, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Vilnius, Varşovia, precum şi de la universităţile Adolfo Ibanez din Chile şi Autonoma, Zacatecas şi Veracruzana din Mexic.Central and Eastern European Seminar of the Spanish Golden Age a luat naştere din dorinţa de a grupa cât mai mulţi dintre cercetătorii din Europa Centrală şi de Est care îşi dedică activitatea Secolului de Aur spaniol. CEESSGA îşi propune înţelegerea complexităţii omului renascentist şi baroc din spaţiul iberic printr-o abordare interdisciplinară, adresându-se cercetătorilor din domeniul istoriei, teoriei poetice, istoriei literaturii, filosofiei, teologiei, istoriei artei, studiilor culturale, istoriei mentalităţilor şi istoriei ideilor.CEESSGA doreşte să crească vizibilitatea hispaniştilor din Europa Centrală şi de Est şi să materializeze rezultatele prin organizarea periodică de conferinţe şi congrese internaţionale, precum şi prin publicarea unei serii de volume monografice coordonate de importanţi specialişti în domeniu, precizează organizatorii.Sursă foto: AGERPRES