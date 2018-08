Connect-R divorțeaza de Misha: „Atat am avut de spus!”

După luni întregi de zvonuri, Connect-R și Misha au anunțat că divorțează. Cântărețul a explicat faptul că cei doi au hotărât de comun acord să se despartă în urmă cu mai bine de un an. Această veste a căzut ca un trăznet pentru fanii cuplului, mai ales că în urmă cu doar cinci zile artistul […] The post Ce spunea Connect-R cu doar câteva zile înainte să anunțe divorțul: „Misha e impecabilă, eu nu sunt un soț bun!” appeared first on Cancan.ro.