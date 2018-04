Connect-R, fotografiat la metrou, a doua zi dupa ce s-a zvonit ca divorteaza de Misha!

E valva mare in showbviz, dupa ce sotia lui Connect-R, Misha, a dezvaluit ca au fost in pragul divortului. Cei doi au o fiica pe nume Maya si sunt casatoriti de patru ani. Blondina a dezvaluit ca ambii sunt orgoliosi si ca au existat si certuri foarte serioase in mariajul lor. Problemele au aparut odata venirea pe lume a fetitei lor si din dorinta ei ca toti cei din jur sa se implice, asa cum se cuvine, in cresterea micutei. La doar o zi dupa declaratiile sotiei lui, Connect-R a facut publica o imagine cu un mesaj sugestiv.

Desi Connect-R a infirmat zvonurile divortului, si el a recunoscut ca au existat „scantei” in relatia lor. Vineri (27 aprilie), cantaretul a postat o fotografie cu el, facuta intr-un metrou aglomerat, alaturi de un mesaj care pare sa ii fie adresat sotiei lui.

„Te invit intr-o calatorie cu metroul ca sa ajungi din nou la tine si sa-ti uiti cumva egoul!”, a scris Connect-R in dreptul fotografiei postata pe Instagram.

Ce spune Connect-R despre divortul de Misha

Connect-R a infirmat faptul ca ar divortat de Misha. Cu toate acestea, el a recunoscut ca ce a spus blondina e adevarat si ca au existat probleme serioase in mariajul lor.

„Noi am trecut printr-un episod mai greu cu Maya, cand am uitat complet de noi. Atentia noastra este indreptata catre Maya. Asta nu inseamna ca noi nu ne iubim. E o iubire mai linistita, o iubire matura. Mie mi se pare cea mai frumoasa femeie din lume. Si nemachiata, si cand se trezeste, si cu par, si fara par, si tunsa zero… Intr-ale casei, ale familiei, ea e. Cu meseria si cu asa… sunt eu, mai sfatuiesc eu. Ea e mai matura, desi e mai mica cu aproape 10 ani…

Cred ca amenintarea cu divortul vine dintr-o dragoste prea mare sau prea pasionala. Dar nu, nu s-a pus problema real niciodata! … O femeie reuseste sa scoata toti dracii din tine…

Noi nu am avut timp efectiv sa ne consumam imprena dragostea. Noi ne-am cunoscut saptamana asta, saptamana cealalta ramas insarcinata, s-a nascut fata, au inceput probleme cu fata. Noi nu cred ca avem 30 de zile impreuna amandoi”, a explicat artistul, intr-o emisiune tv.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.