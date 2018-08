Connect-R isi socheaza din nou fanii dupa despartirea de Misha! Ce anunt a facut artistul, nimeni nu se astepta la asa ceva

Divortul dintre Misha si Connect-R i-a socat pe fanii celor doi, care pareau a forma un cuplu trainic, lipsit de probleme sentimentale.

Ce este si mai surprinzator este faptul ca ruptura nu s-a produs recent, ci in urma cu un an si 3 saptamani. Cei doi artisti au ascuns in tot acest timp divortul, pentru a-si proteja fetita si prietenii.

„Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an si 3 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru!

„Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atat am avut de spus! Rog pe toata lumea inclusiv presa sa nu ne puna intrebari. Multumim anticipat!”, este anuntul facut de Connect-R pe contul lui de Instagram.

Acum, dupa ce a facut public totul, se pare ca artistul face schimbari pe toate planurile! Connect-R si-a uimit din nou fanii ieri dupa ce a afisat un look total schimbat: a renuntat la barba

