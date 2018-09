Connect-R, scandal la cutite cu o fana! ”Voiam sa ma masculinizez un pic si sa te injur"

O poza publicata de Connect-R pe instagram a incins spiritele la maxim! Desi credea ca look-ul sau va primi doar aprecieri, iata ca artistul a fost pus la zid de o fana, iar de-aici a pornit un val de jigniri fara masura, aruncate intre artist si aceasta!

Connect-R a aratat o alta fata de-a lui fanilor care il urmaresc pe Instagram. Dupac e a publicat o poza cu el, in fata unui hotel, imbracat intr-un outfit excentric, Connect-R nu a primit doar aprecieri, ci si critici. Ba chiar si o jignire. O fana s-a legat de ”masculinitatea” lui, iar asta l-a scos din fire pe cantaret, care nu s-a mai cenzurat.

Redam comentariul femeii:

”Nu te supara de CE urmeaza SA zic ….candva aratai a barbat ! Candva cantai muzica ….acum arati a ratat pi****t si muzica e de R…….In fine e treaba ta …DAR arati CA un lesinat ! Fosta Mai are putin si ISI pozeaza ,,zdarla,, ,,scoica,, SA atraga ,,, fan’s ihmmmm,,, !! Deci ROMANIA ACTUALA …CURURI SANI SI ALTE CHESTII PE CARE DETINATOARELE PLASTIFICATE SAU NU ….LE DETIN…LA VEDERE CU TOT POPORUL!!! EU MA INTREB VOI CE MAI F***I? PE BUNE CUVINTUL PUDIC SAU ROMANTIC VA ADUC AMINTE DE CEVA??? CA Mai ACTUAL nasc online ! ……RUSINE”, a scris aceasta.

Cantaretul i-a raspuns:

”Nu se poate asa ceva ..cum de nu mi am dat seama .. pfff cata dreptate aveti .. voiam sa ma masculinizez un pic si sa t injur . Gen . Sa mi bag p … in mata .. dar mi am amintit ca sunt un domn si un copil prea bine crescut ! Asa ca nu va mai spun nimic!”.

Connect-R primeste alta replica de la aceeasi femeie:

”Wauuu cat de bine crescut ! Si cat de dragut sunteti ! Opinia publica ! Avem dreptul SA comentam! Sau Lau luat si pe asta ?…ca***ri manelizati actuali vedete pop CA Voi …hai SA ne bucuram de copaci scuzati natura”.

Cantaretul nu se poate abtine, din nou:

”De cuvantul romantic ai auzit ? De cuvantul rusine ai auzit ))))) hopa , pai ce facem aici ,, credeam ca dv sunteti romantica, ca aveti rusine!! Nu ti e rusine femeie batrana !!! :)))”

