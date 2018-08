Connect-R, schimbat total dupa divortul de Misha. Cine i-a tinut companie artistului, in prima seara a Cerbului de Aur 2018

Connect-R, schimbat total dupa divortul de Misha. Artistul a fost prezent la Brasov, in prima seara a Festivalului Cerbul de Aur 2018, unde a stat mai tot timpul in preajma unei domnisoare. Cu un look schimbat si extrem de elegant, interpretului nu i-a lipsit zambetul pe fata cat timp a participat la eveniment.

Festivalul international „Cerbul de Aur' este organizat in Piata Sfatului din Brasov, in perioada 29 august – 2 septembrie, dupa noua ani de intrerupere. Vezi cati bani va incasa castigatorul trofeului Cerbul de Aur.

Iuliana Tudor va prezenta seara folclorica, la Cerbul de Aur 2018, iar stilisti de top se vor ocupa de imaginea sa. Asadar, ultima seara de la Cerbul de Aur, pe 2 septembrie, este dedicata folclorulul romanesc autentic, dar si reinterpretarilor moderne.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.