Conor McGregor l-a distrus pe 50 Cent. Ce mesaj i-a transmis de ziua femeii

Conor McGregor si 50 Cent au o rivalitate aprinsa inca de pe vremea cand s-a anuntat meciul de box dintre Mayweather si McGregor. 50 este prieten cu Floyd si a facut misto de mai multe ori de Conor inainte si dupa meciul dintre cei doi, pierdut de irlandez. McGregor nu a ezitat sa ii intoarca serviciul de ziua femeii, postand o imagine in care rade de 50 Cent ca are sani feminini. "Ce gene sunt alea, prietene. Eu sunt facut din granit, tu ai nevoie de un sutien. Mi-ai promovat bine meciul pe gratis, dar ai exagerat cu meme-urile alea. Chiar si asa sa stii ca te iubesc, chiar ascult cateva dintre melodiile tale, chiar am intrat pe una din ele in ring cand am castigat centura", a spus ...