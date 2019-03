Conor McGregor, vizat de o ancheta pentru agresiune sexuala

Conor McGregor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul luptator MMA Conor McGregor este vizat in Irlanda de o ancheta pentru agresiune sexuala, informeaza New York Times, citat de lequipe.fr. O femeie a depus plangere impotriva lui McGregor, in decembrie 2018. Incidentul ar fi avut loc la Beacon Hotel din Dublin, unde sportivul s-a aflat in decembrie. McGregor a fost audiat in acest caz in ianuarie, dar a fost pus in libertate, in asteptarea unor noi investigatii. Se retrage unul dintre cei mai mari luptatori de MMA Apropiatii lui McGregor sustin ca deciza de retragere a sportivului din activitatea competitionala nu are nicio legatura cu acest caz. "Povestea asta circula de ceva vreme si nu stim de ce a iesit acum. Dar ipoteza potrivit careia ...