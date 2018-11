Consilier PSD in Primaria Capitalei, atac INCENDIAR la adresa Gabrielei Firea: face dezvaluiri NAUCITOARE

La Paris, se celebreaza duminica implinirea a 100 de ani de la Ziua Armistitiului dintre Antanta si Puterile Centrale la Compiegne, in Poiana Rethondes, care a incheiat Primul Razboi Mondial.

Voturile vor fi renumarate in statul american Florida, unde republicanii castigasera postul de senator la o diferenta de doar 0,15%.

A trecut printr-un divorț greu, așa că se ferește să sară cu capul înainte într-o nouă relație, cu un om pe care abia îl cunoaște. Adriana Bahmuțeanu spune că în sfârșit este liniștită și fericită, ast deși îi lipsește, pentru moment, partea profesională din viața ei. Vedeta și-a dezvăluit planurile de viitor, în cadrul emisiunii