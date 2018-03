Consilierii locali dezbat PUZ pentru Spitalul Regional de Urgenta din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consilierii locali ieseni se intrunesc miercuri, 21 martie 2018, la ora 14.00, in cadrul unei noi sedinte extraordinare a plenului. Pe ordinea de zi se afla proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Spitalului Regional de Urgente in zona Moara de Vant. Sedinta ar fi trebuit sa aiba loc la data de 19 martie, insa a fost amanata din lipsa de cvorum. Aceasta decizie a starnit un adevarat scandal in sanul organizatiei judetene a PSD Iasi. Maricel Popa, presedintele organizatiei judetene a social-democratilor, s-a aratat nemultumit de decizia primariei si i-a aratat cu degetul si pe consilierii locali ai partidului. Maricel Popa a mentionat ca amanarea sedintei nu face altceva decat ...