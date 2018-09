Consilierii locali se reunesc in cadrul unei noi sedinte. Ce se va discuta - LIVE VIDEO

sedinta CL Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Local - CL Iasi se va reuni la finalul acestei saptamani intr-o noua sedinta ordinara a institutiei. Sedinta se va desfasura vineri, 28 septembrie, cu incepere de la ora 10:00, la sediul municipalitatii iesene. Pe ordinea de zi vor figura cateva zeci de proiecte de hotarare, printre care o serie de rectificari bugetare, desemnarea unor noi cetateni de onoare ai municipiului Iasi, dar si aprobarea unor planuri urbanistice zonale in unele zone din oras. In plus, pe ordinea de zi va mai figura un proiect de hotarare legat de sustinerea candidaturii municipiului Iasi pentru obtinerea titlului de capitala a tineretului din Romania in perioada mai 2019 - mai 2020. Pe ordinea de zi va mai ...