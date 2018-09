Consilierii personali ai primarului Fagadau, membri in Consiliul de Administratie al Ecosal SRL

De ani buni, Ecosal trăieşte pe seama „chiriaşilor“

Ce active are în administrare Ecosal SRL

În Monitorul Oficial al României a fost publicată Decizia 1/2018 a societăţii Ecosal SRL, fosta Regie Autonomă de Gospodărire Comunală, firmă ce are ca asociat unic Consiliul Local Municipal Constanţa.În calitate de asociat unic, CLM a decis, prin votul aleşilor locali, revocarea din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie a luişi a preşedintelui CA,. Tot CLM a decis numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie a, precum şi numirea luişi a luiîn calitate de membri ai CA-ului Ecosal SRL. Mandatul administratorilor este pe o perioadă de patru luni, aceştia având puteri depline împreună sau separat. Decizia asociatului unic al SC Ecosal SRL a fost redactată şi semnată în patru exemplare originale, sub semnătură privată, pe 22.08.2018.Activitatea SC Ecosal SRL s-a rezumat anul trecut doar la închirierea activelor pe care le deţine: sediul, baza de producţie şi un atelier de confecţii metalice. Primul activ este închiriat societăţii comerciale Eco Fire Sistems SRL Constanţa, baza de producţie, formată dintr-un atelier mecanic situat pe strada Someş nr. 28, a fost împărţită între SC Romcronos SA Constanţa şi SC Nova Spot SRL Constanţa, în timp ce o parte din atelierul mecanic de pe aleea Tulcei nr. 2 a fost închiriată de SC AMD Expres Service SRL Constanţa şi de Întreprindere Individuală Bădulescu Mircea Nicolae, din Constanţa.Sediul Ecosal SRL de pe strada Badea Cârţan, plus teren cu suprafaţa totală de 2.500 mp - valoare de inventar de 344.375,00 de lei. Firma deţine şi un depozit de 16,70 mp, cu valoare de inventar de 1.795,87 de lei. Activul este închiriat către SC Eco Fire Sistems.Societatea comercială mai are şi o bază de producţie, care include şi un teren în suprafaţă totală de 23.187 mp, cu valoare de inventar de 10.384.979,07 lei, dar şi un atelier mecanic de 1.375 mp, cu valoare de inventar de 466.108 lei, reevaluat în 2015. Acest activ este închiriat către SC Romcronos SA şi SC Nova Spot SRL Constanţa.Ecosal SRL are în patrimoniu şi un atelier de confecţii metalice, pe aleea Tulcei nr. 2, în suprafaţă totală de 1.484 mp, cu valoare de inventar de 1.018.806,36 de lei, dar şi un atelier mecanic de 302 mp, cu valoare de inventar de 730,50 de lei. Activul este închiriat către SC AMD Expres Service SRL Constanţa şi unei întreprinderi individuale.