"Consilierul alaturi de tine"– manifestari dedicate Zilei Internationale a Educatiei, organizate de Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iasi

Pe data de 5 octombrie, intre orele 1600-1800 la Libraria Orest Tafrali, Liceul Tehnologic Economic de Turism Iasi in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala - CJRAE Iasi, vor organiza o discutie panel cu tema "Importanta consilierii in viata adolescentilor. Cand sa cer ajutor? Cum sa cer ajutor?", in cadrul proiectului Euroscola, "Conectati la viitor prin educatie!". In cadrul proiectului, elevii desfasoara o campanie de promovare a Proiectului European Erasmus + Actiunea cheie 1- Educatia Adultilor „e-Diversitate: consilierea parintilor si profesorilor pentru promovarea incluziunii si combaterii discriminarii prin utilizarea noilo ...