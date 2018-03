Consilierul judetean Bogdan Bola cere sprijinul presedintelui CJC in proiectul WiFi4EU (document)

Pe data de 20 martie 2017, Comisia Europeană a lansat programul WiFi4EU, prin intermediul căruia localitățile de pe cuprinsul întregii Uniuni Europene beneficiază de bonuri în valoare de 15.000 euro pentru a institui puncte de acces Wi-Fi în orice spațiu public din localitate (biblioteci, centre de sănătate, muzee, parcuri sau piețe publice).Consilierul județean Bogdan Bola s-a sesizat cu privire la ”viteza” cu care primăriile constănțene abordează acest proiect.”Având în vedere faptul că se merge pe principiul “primul venit, primul servit”, viteza cu care primăriile constănțene vor aborda acest subiect este crucială. Tocmai plecând de la ideea ca autoritățile locale ar fi încurajate să se dezvolte și să promoveze propriile servicii digitale în domenii cum ar fi e-guvernarea, e-sănătatea și e-turismul, cu ajutorul unei aplicații dedicate, nu înțeleg amorțeala de care se dă dovadă pe acest subiect și lipsa unei coordonări a conducerii CJC”, a scris consilierul pe pagina sa de Facebook.”Așa cum am mai susținut și în alte cazuri, consider că rolul Consiliul Județean Constanța trebuie să fie unul de coeziune și de sprijin pentru primăriile din județ, de natură să întărească legăturile dintre comunitaţi, să ofere o viziune globală a necesităţilor acestora şi să managerieze cu succes obiectivele pe care ni le propunem (economice, turistice, etc.). Prin departamentele noastre de specialitate, putem acorda susținerea necesara edililor care nu dispun de resursa umană în propriile localități pentru a aplica și a se înscrie într-un astfel de proiect (de ex. Serviciul de AnalizăStrategică și Creșterea Competitivitații - sună bine în teorie)”, a mai precizat Bogdan Bola.Propunerile lui Bogdan Bola către președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu- Să se înștiințeze de urgență toate primăriile din județ de existența acestui proiect european și de beneficiile sale.- Să nominalizeze cel putin două persoane din aparatul de specialitate care să acorde asistență oricărui primar solicită ajutorul în accesarea și înscrierea în proiect.- Să comunice de urgență condițiile de participare și link-urile utile de la bun început edililor din județ, tocmai pentru a le da toate șansele sa acceseze acest proiect.”Pentru un județ care se dorește fruntaș în economia țării, care se dorește a fi vârf de lance în ceea ce privește turismul și competitiv cu alte zone dezvoltate ale țării, consider că nu facem mai nimic în această privință, aruncând mereu vina pe alții și apelând doar la demagogie pură. Am speranța că cei care conduc vremelnic județul nostru vor înţelege pe deplin beneficiile unui astfel de proiect, mai ales pentru comunităţile constănţene mai izolate şi că vor înţelege că implicarea Consiliului Judeţean Constanţa este necesară şi trebuie facută cu cea mai mare celeritate...”, a încheiat Bola.