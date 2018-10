Consiliul Concurentei: "2018 poate fi al doilea an cu cea mai mare amenda cumulata din istorie"

Consiliul Concurenţei va finaliza în acest an mai multe investigaţii importante, iar încasările de pe urma amenzilor ar putea fi pe măsură, anunţă Bogdan Chiriţoiu, şeful instituţiei, informează Digi 24.2018 ar putea ajunge astfel al doilea cel mai bun an în topul sancţiunilor date companiilor, după 2011.Una dintre investigaţiile care se apropie de final este cea de pe piaţa asigurărilor auto obligatorii.Iar dacă suspiciunile celor de la Consiliul Concurenţei se confirmă, şoferii vor putea să-şi ceară înapoi o parte din banii cheltuiţi pe RCA.„Intenţionăm să finalizăm maximum 20. Nu avem ţinte de amenzi, ci doar nişte estimări. Banii din amenzi merg la bugetul statului”, a declarat sâmbătă preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, într-un seminar organizat la Sinaia, de Consiliul Concurenţei şi Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR).În ianuarie 2012, Consiliul Concurenţei a anunţat cea mai drastică decizie luată de la înfiinţarea sa prin amendarea cu 880 milioane lei (circa 205 milioane euro) a celor cinci mari companii petroliere de pe piaţa benzinăriilor (Petrom, Rompetrol, Lukoil, MOL şi Eni), pe care le acuză că s-au înţeles în 2008 să retragă de pe piaţă sortimentul de benzină Eco Premium.Autoritatea de concurenţă are în derulare 47 investigatii de încălcare, din care 11 declanşate în acest an. Trei investigaţii au fost deja finalizate (legate de sectorul de celule stem, la Portul Constanţa şi pe piaţa de cinematografe).În ceea ce priveşte investigaţiile de încălcare a Legii concurenţei ce vor fi finalizate în acest an, acestea sunt cele din sectorul asigurărilor, telecom, turism, comerţ alimentar şi la racordurile de gaze naturale.Pe sectorul de asigurări ancheta a început în 2015, Consiliul Concurenţei suspectând o posibilă încălcare a regulilor naţionale şi comunitare de concurenţă de către Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România (UNSAR), Media Xprimm SRL, societăţile de asigurare membre UNSAR, precum şi alte societăţi de asigurare.De asemenea, investigaţia în cazul Orange România, declanşată în 2016, va fi finalizată anul acesta, compania telecom fiind suspectată de un posibil tratament discriminatoriu practicat de Orange România în relaţia cu companiile active pe piaţa plăţilor prin mesaje scurte prin intermediul telefonului mobil, respectiv pe piaţa mesajelor scurte publicitare prin intermediul telefonului mobil din România.S-au efectuat inspecţii inopinate atât la sediul Orange România, cât şi la sediile unora dintre agregatorii de plăţi prin SMS, existând indicii că aceste companii pot deţine probe necesare autorităţii de concurenţă pentru o evaluare exactă a comportamentului Orange România pe pieţele respective.O altă investigaţie pe retail ce va fi gata anul acesta presupune o posibilă fixare a preţurilor între unii retailer (Auchan România, Carrefour România, România Hypermarche SA -Cora, Kaufland) şi furnizorii lor.O altă anchetă ajunsă la final este cea demarată în 2016 la Aeroport Cluj, ce prevede un posibil abuz de poziţie dominantă manifestat print-un refuz de a acorda accesul la infrastructura aeroportuară necesară prestării serviciilor de handling la sol pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.Şi ancheta din turism va fi gata în curând. Este prima investigaţie declanşată în urma unor informaţii primite printr-o sesizare anonimă înregistrată pe Platforma avertizorilor de concurenţă.Presupune coordonarea politicilor comerciale în scopul impunerii unui nivel minim de preţ de vânzare a produselor turistice şi/sau pachetelor de servicii turistice şi al menţinerii unui status-quo pe piaţă, începând cu anul 2013.S-au efectuat inspecţii inopinate la sediile şi/sau punctele de lucru ale mai multor companii active pe piaţa serviciilor turistice.Companiile investigate sunt: Amarino, Christian’76 Tour, Danubius Travel, Eximtur, Happy Tour, Mareea Comtur, Paralela 45 Turism, Perfect Tour, Touring Europabus Romania şi Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).În 2017 şi 2018 a fost extins obiectul investigaţiei şi s-au inclus şi agenţiile: Charter Broker, Nova Travel, Prestige Tours International, Prompt Service Travel Company şi Aerotravel, Air Fla, Corali Holidays, Fibula Air Travel, Rezeda World Travel, Tez Tour.În cazul racordurilor de gaze, ancheta începută în 2014 presupune o posibilă înţelegere între 13 companii de a participa cu oferte trucate, la zece licitaţii organizate de Transgaz Mediaş în anul 2011.Companiile anchetate sunt: Inspet, Condmag, TMUCB, Rominsta, Moldocor, Cis Gaz, Armax, Armax Gaz, Pegamont, Ecprod, Amarad, Posada Med şi Staza Invest.