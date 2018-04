Consiliul Concurentei a aplicat amenzi uriase pentru cinci centre medicale si doua banci de celule STEM. Toate celebre in Romania

Consiliul Concurenței a sancţionat 5 centre medicale (Medicover Hospitals, MedLife, Arcadia Hospital, Genesys Medical Clinic și Rur Medical) și 2 bănci de celule stem (Stem Sure Solutions și CBC Laboratories) pentru încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa serviciilor medicale furnizate de maternităţi private.Fiecare maternitate avea o relaţie contractuală de exclusivitate cu o bancă de celule stem spre care îşi îndruma pacientele. În cazul în care pacientele optau pentru banca agreată, serviciile de prelevare, procesare şi stocare a celulelor stem erau gratuite, informează Consiliul Concurenței.În cazul în care optau pentru altă bancă, trebuiau să plătească un tarif stabilit de maternitate și banca agreată.În aceste condiții, pacientelor li s-a redus accesul la o altă sursă alternativă de furnizare de servicii stem în funcție de calitatea și prețul acesteia, iar costul final plătit de paciente era mult mai mare dacă nu alege a banca agreată de maternitate.Nivelul ridicat al taxei de recoltare sânge/țesut de cordon ombilical aplicată pacientelor care optau pentru băncile non partenere este reflectat în numărul foarte mic de paciente care au ales aceste bănci.Ca urmare, a fost afectată concurența între băncile de celule stem prin limitare a posibilităților de intrare în maternități a altor bănci concurente, în afara celor partenere.Deși în România activează 12 companii pe piaţa de prelevare, procesare și stocare a celulelor stem (bănci de celule stem sau agenţi ai acestora), doar 4 dintre acestea dețin aproximativ 90% din piață. În acest context, este evident faptul că acordurile de exclusivitate/parteneriateleîncheiate de o maternitate cu o anumită bancă au tendința de a distorsiona mecanismul de piață (cerere-ofertă) și, prin aceasta, de a afecta concurența.“Înţelegerile maternităţi–bănci de celule stem s-au făcut în detrimentul pacientelor, cărora li s-a redus posibilitatea de a alege serviciile unei bănci, de multe ori mai ieftine decât cele propuse de maternitate. Maternitatea a ignorat interesul pacientelor sale, pentru a-și proteja propriile interese financiare și comerciale. În același timp, aceste acorduri au condus la reducere a concurenței între băncile de celule stem prin blocarea accesului la pacientele maternităților” a declarat Bogdan Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței.Relaţiile exclusive/parteneriatele au fost încheiate între Medicover și firmele din grupul CBC (Cord Blood Center Ro şi Cord Blood Center Medical), Grup Medlife ( Med Life, Rur Medical,Genesys) și Stem Sure Solutions, Arcadia și Stem Sure Solutions, iar apoi Arcadia și Cord Blood Center Medical.Amenzile au fost aplicate astfel:1. Medicover Hospitals 181.066 lei2. Med Life SA 755.962lei3. Arcadia Hospital 113.700lei4. Genesys Medical Clinic SRL 86.617lei5. Rur Medical 22.575lei6. Stem Sure Solutions SRL 39.633lei7. CBC Laboratories 26.357leiToate companiile implicate au recunoscut încălcarea legii concurenței și au beneficiat de reduceri ale amenzilor.În urma investigaţiei, Consiliul Concurenței a făcut serie de recomandări atât maternităților private, cât și băncilor de celule stem. Astfel, maternitatea trebuie să stabilească relații cu pacienta-în ceea ce privește recoltarea de sânge/țesut, fără nicio influență a vreunei bănci decelule stem. Noile relaţii ar trebui să conducă atât la o revizuire a modului de stabilire a tarifului practicat de maternitate pentru serviciul de recoltare sânge/țesut prestat pacientei, cât și la o concurență reală între băncile de celule stem, bazată pe calitatea serviciilor prestate și prețurile practicate, iar nu pe intervențiile făcute pe lângă maternitate.Tarifele solicitate de către maternitate ar trebui să fie cunoscute în mod real de către pacientele sale, ca tarife percepute pentru serviciile proprii prestate clienţilor, la fel ca şi în cazul celorlalte tarife aferente serviciilor medicale prestate de maternitate.În ceea ce privește băncile de celule stem, acestea trebuie să aibă o relaţie cu pacienta în ceea ce priveşte activitatea de prelevare, procesare şi stocare de celule stem; alegerea băncii de celule stem în vederea depozitării materialului biologic recoltat ar trebui lăsată la latitudinea pacientei, iar nu determinată/ influenţată de către maternitate, ca urmare a intervențiilor făcute de către băncile de celule stem pe lângă maternități.Maternitatea este cea care ar trebui să aibă o relaţie cu pacienta atât în ceea ce priveşte naşterea propriu-zisă, cât şi recoltarea de sânge din cordonul ombilical şi/sau ţesut de cordon ombilical, aşa cum banca ar trebui să aibă o relaţie cu pacienta în ceea ce priveşte activitateade prelevare, procesare şi stocare de celule stem.