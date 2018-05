Consiliul Concurentei: Constantia Beteiligungs AG si Techtex GmbH Co KG vor prelua companiile Kufner Holdings GmbHCo KG si Kufner Romania SRL

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Constantia Beteiligungs AG (CBAG) și Techtex GmbH & Co KG preiau împreună companiile Kufner Holdings GmbH&Co KG și Kufner România SRL.CBAG este o societate pe acţiuni de tip holding, care are ca activitate administrarea propriilor active. Veniturile în România sunt obţinute prin Schrack Technik SRL, care are ca obiect de activitate fabricarea altor echipamente electrice.Techtex este o societate de tip holding. Grupul Kufner/Ploucquet, din care face parte Techtex, este prezent în România doar prin societatea Kufner România.Kufner România este prezentă în domeniul termocolantelor pentru industria confecţiilor.Kufner Holdings este o societate cu sediul în Munchen și are ca obiect de activitate producerea și distribuția de țesături utilizate în confecționarea articolelor vestimentare.Autoritatea de Concurenţă a analizat această operaţiune şi a constatat că nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante.Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii de concurenţă.