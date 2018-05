Consiliul Concurentei lanseaza un avertisment dur! Cum ne pacalesc companiile de software

software google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Concurentei: Autoritatile care achizitioneaza aplicatii software devin captive pe termen lung de furnizor Autoritatile devin dependente de un singur furnizor/distribuitor, in principal, la achizitionarea de aplicatii software dezvoltate la cerere si de dispozitive medicale, a constatat Consiliul Concurentei in urma Studiului privind efectul de captivitate in achizitii publice, care face recomandari in domeniul achizitiilor publice, anunta News.ro. ”Astfel, autoritatile care achizitioneaza aplicatii software create pentru specificul activitatii lor, devin, de cele mai multe ori, captive pe termen lung de furnizorul acestora, deoarece orice dezvoltare ulterioara poate fi facuta doar de acesta ...