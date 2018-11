Consiliul Judetean Constanta, reunit in sedinta de indata. Sunt stabilite tarifele pentru deszapezire (galerie foto)

În aceste momente, la Consiliului Judeţean Constanța, are loc şedinţă extraordinară, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ.Pe ordinea de zi , se află Project de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2018-2019 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeteană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator, în relatia cu Consiliul Judeţean Constanţa, iniţiat de preşedintele Ţuţuianu Marius Horia ."Sperăm să avem o iarna relativ uşoară. S-a mărit tariful cu 10% pentru ca s-au majorat salariile. Sudul si sud vestul judetului , de obicei sunt cele mai afectate. Sperăm sa realizam un proiect de împădurire si reîmpădurire a acestor zone pentru a izola şoseaua de restul drumurilor. Sunt obligate primăriile din judeţ să aibă contract cu o societate, nu neapărat cu RAJDP", a spus Horia Ţutuianu, preşedintele CJC.Urmează ca în aceste zile să fie semnat contractul 8 milioane de lei. Este bugetul alocat catre RAJDP.Diferenţele apar din cresterea salariului minim şi o diferenţă la costul combustibilului."Aceasta este suma aprobata. daca nu va fi o iarna grea, diferenta revine la CJC", a precizat Horia Ţutuianu, preşedintele CJC.Ca element de noutate, Horia Ţutuianu, preşedintele CJC a punctat faptul ca la anul vor fi achizitionate minim 5 utilaje.George Măndila, consilierul judeţean PNL, îl intreaba pe Lucian Lungoci de ce a fost aceeasi suma de 4 milioane de lei, cheltuita în două ierni cand au fost total diferite.Lucian Lungoci, directorul RAJDP Constanţa a raspuns că, de fapt, zapada a fost aceeasi cantitativ. Chiar daca într-un an a nins în mai putine zile.Horia Ţutuianu, preşedintele CJC, a spus ca iarna nu e ca vara şi că s-a intervenit la fel la zapadă de 4 m sau de 2 m.Lucian Lungoci, directorul RAJDP Constanţa, vorbeste despre situaţia actuală."Sunt 28 de utilaje cu lama pe teren. Nu sunt probleme deosebite în acest moment pe drumurile judetene. Se circula in conditii de iarna, stratul de zapada este de 1-2 cm in nordul judeţului. Oamenii au intrat în permanenta", a spus Lucian Lungoci, directorul RAJDP Constanţa.Dintr-un total de 37 de consilieri, 25 au fost prezenţi, şi au votat pro.