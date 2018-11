Consiliul Judetean Iasi va planta 1000 de stejari in memoria victimelor accidentului feroviar de la Ciurea

maricel popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Judetean - CJ Iasi a anuntat care va fi programul manifestarilor cultural-artistice organizate de catre institutie in perioada 29 noiembrie - 30 decembrie. Astfel, la data de 29 noiembrie, incepand cu ora 11.00, in Parcul Memorial Ciurea 1917 va avea loc o actiune de plantare a 1000 de stejari in memoria celor 1000 de victime ale accidentului feroviar de la Ciurea, din 31 decembrie 1916/13 ianuarie 1917. Pe de alta parte, la ora 12.00, in Barnova, va fi plantat un brad in curtea bisericii din localitate, locul unde este inmormantat Ion Inculet, presedintele Sfatului Tarii. Vineri, intre orele 19 si 21, la Casa de Cultura a Studentilor va avea loc concertul Filarmonicii Romane dedicat Zilei Ro ...