Consiliul Judeten Constanta, convocat in sedinta ordinara. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Date șocante făcute publice de un prim procuror de pe Tribunalul pentru Minori de sub Tâmpa privind lupta împotriva pedofililor în România. Potrivit Libertatea.ro, în România există un singur tribunal special unde se judecă infracțiunile contra copiilor."S-a înfiinţat în 2004, iar Parchetul de pe lâ ...

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare nowcasting tip Cod Galben valabil de la ora 05.00 până la ora 09.00, şi care afectează judeţul Constanţa. Potrivit ANM, în județul Constanţa se va semnala ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub ...

Fotograful olandez Marsel van Oosten a fost desemnat câştigător al prestigiosului Wildlife Photographer of the Year pentru portretul său intitulat "The Golden Couple" (cuplul de aur), care a surprins două primate aurii cu nas cârn în habitatul lor, potrivit CNN. (function(){if( ...