Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat in sedinta ordinara. Iata ordinea de zi!

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, județul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data dece va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ şi ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) la nivelul comunei VALU LUI TRAIAN, pe anul 2018.Iniţiator- primar MITROI FLORIN2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale a unor persoane fizice.Iniţiator- primar MITROI FLORIN4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.11 la H.C.L. nr.387/24.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.Iniţiator- primar MITROI FLORIN5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local pe anul 2018, a cheltuielilor ce se vor efectua cu acordarea premiilor pentru concursul judeţean de educaţie rutieră „Cunosc regulile de circulaţie, deci exist!”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN6. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat prin H.C.L. nr.37/14.02.2018, cu modificările ulterioare.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.437/ 15.12.2017 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII şi a STRATEGIEI de ACHIZIŢIE PUBLICĂ, pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare.Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.366/12.12.2014 privind înfiinţarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, precum şi aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public, cu modificările ulterioare.Iniţiator- primar MITROI FLORIN9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu propunerile pentru casare, rezultate în urma inventarierii patrimoniului unităţilor de învăţământ din comuna Valu lui Traian, la sfârşitul anului 2017.Iniţiator- primar MITROI FLORIN11 . Proiect de hotărâre privind însuşirea unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.Iniţiator- primar MITROI FLORIN12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu modificările ulterioare.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 66/14.03.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 67/14.03.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN15. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “Modernizare infrastructură rutieră locală în com. Valu lui Traian, jud. Constanța”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN16. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră locală în com. Valu lui Traian, jud. Constanța”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local 2018 a branșamentului la rețeaua electrică a fam. Florea, cu domiciliul în com. Valu lui Traian, str. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța.Iniţiator- primar MITROI FLORIN18. Proiect de hotărâre privind încredințarea directă a contractului studiu de fundamentare și oportunitate pentru delegarea serviciului de iluminat public.Iniţiator- primar MITROI FLORIN19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local 2018 a branșamentului la rețeaua electrică a imobilului proprietatea d-nei Nica Ancuța, cu domiciliul în com. Valu lui Traian, str. Amurgului, jud. Constanța.Iniţiator- primar MITROI FLORIN