Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat in sedinta ordinara. 36 de proiecte pe ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 14 martie 2018, ora- 12.00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico- economici în urma finalizării achiziţiei publice pentru obiectivul: „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico- economici în urma finalizării achiziţiei publice pentru proiectul : „Supraetajare Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru obiectivul: „Racorduri canalizare menajeră locuinţe Zona C”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor nefinanţater de MDRAPFE pentru obiectivul: „Supraetajare Şcoala nr.2 Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.Iniţiator- primar MITROI FLORIN5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –ŞCOALĂ.Iniţiator- primar MITROI FLORIN6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economce şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul –Grădiniţă şi Creşă.Iniţiator- primar MITROI FLORIN7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.Iniţiator- primar MITROI FLORIN8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr.6/15.01.2018, cu modificările ulterioare.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2018-2019.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din H.C.L. nr.67/24.06.2005 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren intravilan, stăpânite în fapt în condiţiile Codului Civil, cu modificările ulterioare.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu propunerile pentru casare, rezultate în urma inventarierii bunurilor ce aparţin unităţii administrativ teritoriale comuna Valu lui Traian, date în administrare către S “GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRLIniţiator- primar MITROI FLORIN12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra terenului intravilan, lot 208 zona Fi, atribuit în baza Legii nr.15/2003, domnului Precop Ionuţ.Iniţiator- primar MITROI FLORIN13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.75 din anexa la H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.Iniţiator- primar MITROI FLORIN14. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului total dece se vor acorda înal anului şcolar 2017-2018, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Valu lui TraianIniţiator- primar MITROI FLORIN15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.366/12.12.2014 privind înfiinţarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Valu lui Traian, jud. Constanţa, precvum şi aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public, cu modificările ulterioare.Iniţiator- primar MITROI FLORIN16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valu lui Traian, însuşit şi aprobat prin H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare.Iniţiator- primar MITROI FLORIN17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere ce are ca obiect lotul nr.3, zona microferme (Gelil Selmii).Iniţiator- Primar MITROI FLORIN18. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, prin licitaţie publică, asupra terenului intravilan lot nr.85, zona- Afumaţi, ce face parte din domeniul privat al comuneiIniţiator- Primar MITROI FLORI19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale a unor persoane fizice.Iniţiator- primar MITROI FLORIN20. Proiect de hotărâre privind anularea unor obligatii de plata datorate bugetului local al comunei Valu lui Traian.Iniţiator- primar MITROI FLORIN21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Căminului Cultural Valu lui Traian.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sălii de Sport.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN24. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2018 aprobat prin H.C.L. nr.37/14.02.2018.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.437/ 15.12.2017 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII şi a STRATEGIEI de ACHIZIŢIE PUBLICĂ, pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare.Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, cu plata în rate, a terenului intravilan în suprafaţă de 400 m.p., lot nr. 21, str.Mujdaba Fichiret nr.14, concesionat domnului Duţu Daniel.Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN27. Proiect de hotărâre pentru completarea art.2 din H.C.L. nr.29/29.01.2018 privind aprobarea dării în exploatare şi folosinţă către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa, a obiectivului de investiţii: „Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca, localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN28. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Valu lui Traian cu privire la aprobarea disponibilităţii terenurilor comunei Valu lui Traian pe care sunt amplasate capacităţile energetice aferente investiţiei” Extindere alimentare cu energie electrică lotizări locuinţe str. Poteca” către S.C.”ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. Constanţa.Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN29. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de Paște.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţătrii directe a contractului de achiziţie- sevicii de arhivare.Iniţiator- Primar MITROI FLORIN32. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREȘTI FILIALA COSTINEȘTI”SRL.Iniţiator- primar MITROI FLORIN33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.443/15.12.2018 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.Iniţiator- primar MITROI FLORIN34. Proiect de hotărâre pentru modificarea poz.73 din anexa la H.C.L. nr.330/26.09.2017 privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.Iniţiator- primar MITROI FLORIN35. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian, pe perioada aprilie- iunie 2018.Iniţiator- consilier local Cadîr Turgai36. Diverse :- Cererea nr. 4.410/ 16.02.2018 -Stîngă Maria-Isabela solicită schimb locuinţă la un etaj superior;- adresa nr.4761/ 19.02.2018 a Consiliului Judeţean Constanţa înregistrată la Primăria comunei Valu lui Traian sub nr.5.461/02.03.2018, referitor la Programul de susţinere a învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial din mediul rural, prin acordarea fiecărui preşcolar/elev a unui ghiozdan complet echipat, la fiecare început de an şcolar, pe perioada implementării programului (2018-2022).