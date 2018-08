Constanta: Accident rutier pe bulevardul Mamaia. O soferita, sub influenta alcoolului. Un copil, ranit

PMP intra in scena: Condamnam refuzul Camerei Deputatilor de a convoca o sesiune extraordinara Partidul Mișcarea Populară, luni după-amiază, într-un comunicat de presă remis redacției de știri PSnews.ro, condamnă re ...

BAC 2018 sesiunea de toamna. Rezolvarea subiectelor limba romana, de la EDU.RO Subiectele de la Limba și literatura română au fost publicate de Ministerul Educației. Absolvenții de liceu care participă la sesiunea a doua a Bacalaureatului au susținut astăzi primul examen scris. Candidații au avut 3 ore timp să rezolve subiectele de la Română, concepute pe 3 mari cerințe. Primul subiect de la Română a pornit de […]

Cand se afișeaza rezultatele la Bacalaureat 2018, sesiunea de toamna Rezultatele la Bacalaureat 2018, sesiunea de toamnă. Peste 45.000 de candidați au început luni, 20 august, sesiunea a doua a BAC-ului. Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la dispoziţie linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 20 – 23 august, între orele 8,00 – 16,00, […]

Un copil din Constanta a fost dus la spital cu arsuri grave dupa explozia unui tub de spray aruncat in foc Un copil în vârstă de 12 ani, din localitatea Sinoe, judeţul Constanţa, a ajuns, luni, la Spitalul din Cogealac, cu arsuri grave pe corp, după ce un tub de spray aruncat în focul făcut în curte, de părinţi, ar fi explodat lângă el, transmite corespondentul MEDIAFAX.

PRECIZARI ale Primariei Generale cu privire la situația depozitului de deșeuri Iridex Ca urmare a informațiilor postate pe rețelele de socializare cu privire la situația depozitului de deșeuri Iridex și la o presupusă neimplicare a municipalității pentru rezolvarea nemulțumirii locuitorilor din zonă, vă transmitem următoarele PRECIZĂRI /* (c)AdOc ...

Primele precizari ale Spitalului Judetean Alexandria despre PROTESTATARUL MORT la cateva zile de la GAZAREA din Piata Victoriei Distribuie Tweet Facebook E-mail Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria vine, luni, cu primele precizari in cazul mortii protestatarului care a murit la o saptamana dupa ce a participat la manifestatia anti PSD din Piata Victoriei, u ...

ULTIMA ORA: Inspectia Judiciara face verificari cu privire la procurori care ancheteaza violentele din Piata Victoriei Inspecţia Judiciară efectuează cercetări cu privire la procurori implicaţi în ancheta privind violenţele din Piaţa Victoriei, de la mitingul din 10 august. Informaţia a fost confirmată, pentru STIRIPESURSE.RO, de reprezentanţii instituţiei.Inspecţia Judiciare are două lucruri separate pe această tem ...

Dezvaluri in premiera despre un loc istoric al Iasului. Catalin Martinus, primarul comunei Dobrovat, va prezenta la BZI LIVE toate detaliile despre comunitatea pe care o pastoreste O noua editie atractiva in studioul BZI LIVE. Marti, 21 august, de la ora 13.00, iesenii vor putea afla detalii despre d...

Liderul salariatilor din sistemul medical iesean, intr-o noua emisiune la BZI LIVE. Iulian Cozianu va spune adevaruri care pe unii ar putea sa-i supere Chiar daca vacanta este in toi, echipa BZI LIVE este alaturi de cititorii nostri si pregateste o noua emisiune de impact...