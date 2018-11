Constanta. Apel umanitar pentru salvarea unui fost angajat ISU. Barbatul, grav ranit intr-o explozie, are nevoie de bani pentru a ajunge la un spital din Belgia

”Fac un apel la toți prietenii din lista....de obicei faptele bune se fac în liniște, dar acum este vorba de un caz grav. Fostul nostru coleg de muncă,Șerban Decebal, a fost victima unei explozii a rezervorului de combustibil al tirului pe care îl conducea,iar în urma acesteia are arsuri pe 50% din corp și stare critică.Acesta este internat la Spitalul Floreasca București și are nevoie de bani.Orice suma e bine venită,cât mai repede.Viața lui atârna de un fir de ață. Acesta trebuie transferat cât mai urgent în Belgia. Are acasă 2 copii ce-l așteaptă. Banii se strâng la Cofetăria Clara B-dul Tomis , la GRG Catering Str.Sabinelor 13°” – se arată în apelul umanitar postat de foștii colegi din ISU ai lui Decebal Șerban.